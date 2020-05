Oliver Naesen verlengt contract bij AG2R met drie jaar: “Waarom veranderen als alles goed gaat?” JDK/DMM

25 mei 2020

15u34 2 Wielrennen Oliver Naesen verlengt zijn contract bij AG2R La Mondiale met drie jaar. De verbintenis met onze 29-jarige landgenoot liep normaal eind dit jaar af, maar loopt nu dus door tot eind 2023. Ook broer Lawrence heeft nog een verbintenis tot eind volgend seizoen bij de Franse WorldTour-ploeg.

Dit weekend zou hij zijn opties nog eens bekijken, maar heel erg lang heeft Oliver Naesen niet moeten nadenken over waar hij volgend jaar zal koersen. Onze landgenoot blijft gewoon waar hij is, te zeggen AG2R La Mondiale. Naesen en het management van de ploeg kwamen een nieuwe verbintenis overeen voor drie seizoenen, zijn huidig contract liep eind dit jaar af.

Naesen koerst sinds 2017 voor de Franse wielerformatie. In de winter van dat jaar kwam hij over van het Zwitserse IAM Cycling. Met dank aan zijn goeie prestaties in het voorjaar en zijn Belgische titel in 2017 groeide Naesen in een mum van tijd uit tot een gevestigde waarde bij de Franse wielerploeg. Naesen is hét absolute speerpunt in het voorjaar, in de Tour is hij één van de luitenanten voor Romain Bardet.

“Ik ben heel blij met drie seizoenen extra (langdurge contracten over meer dan twee jaar zijn een zeldzaamheid in het wielrennen, red.). Het is toch een mooie blijk van vertrouwen vanuit de ploeg”, vertelt Naesen. “Deze ploeg is sinds 2017 niet meer gestopt met vooruitgang te boeken. Zowel op sportief als structureel vlak. Waarom dan veranderen, als alles hier zo goed werkt?

“Ik voel me goed in deze ploeg en de sfeer ligt mij wel. De klassieke kern verbetert ook jaar na jaar. Dat belooft voor de toekomst. Ik ben in elk geval ambitieus voor de volgende seizoen. Ik kijk in de eerste plaats uit naar 1 augustus om opnieuw te koersen. De Tour valt voor de klassiekers en dat is eigenijk ideaal voor een renner als ik”, aldus Naesen.

Vanuit de ploeg vallen ook positieve geluiden te horen. In tegenstelling tot andere teams zouden de financiële gevolgen van de coronacrisis voor AG2R nog meevallen. De contractverlenging van Naesen was dan ook een prioriteit. “Naast zijn kwaliteiten op de fiets, telt ook de man achter de renner. Naesens ‘joie de vivre’ is belangrijk voor dit team”, zegt manager Vincent Lavenu.

🇧🇪 @OliverNaesen ➡ 2⃣0⃣2⃣3⃣



Nous sommes fiers d'annoncer qu'@OliverNaesen portera nos couleurs pour 3 années supplémentaires.



We are proud to announce that @OliverNaesen will race in our colors for 3 more years. #allezALM pic.twitter.com/PJ2V5mcxcc AG2RLM Pro Cycling Team(@ AG2RLMCyclisme) link

