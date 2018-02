Oliver Naesen rijdt Vlaams openingsweekend met gebroken neus: "Maar ik zal er niet trager door fietsen" GVS

19 februari 2018

15u39

Oliver Naesen ( AG2R La Mondiale ) komt niet ongeschonden uit de Ruta del Sol. De Belgische kampioen houdt een gebroken neus over aan zijn trip naar Andalusië, waardoor hij gehavend aan de start staat van het Vlaamse openingsweekend. "Maar we moeten er niet meer van maken dan het eigenlijk is", reageerde hij bij TV Oost.

Naesen kon in de Ruta del Sol een renner die pal voor hem viel niet meer ontwijken. De Belgische kampioen viel daardoor pardoes op zijn gezicht. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, maar omdat de pijn niet verdween, trok hij bij zijn thuiskomst meteen naar het ziekenhuis om foto's te laten nemen. Daar kreeg hij te horen dat zijn neus gebroken was. Gelukkig is het neusbeen niet verplaatst.

"Dit is vervelend, maar ik zal er geen kilometer per uur trager door rijden", relativeert de 27-jarige Naesen nu bij TV Oost. "Het hindert me alleen als ik mijn bril opzet. Je kan het vergelijken met een verstopte neus. Je moet er niet meer van maken dan het eigenlijk is". Zaterdag staat de Omloop op het programma, zondag Kuurne-Brussel-Kuurne.