Oliver Naesen noemt zichzelf favoriet voor nieuwe Belgische titel: "Ik sta zelfs niet op de affiche, mooi is dat" Marc Ghyselinck

20 juni 2018

09u50 0 Wielrennen Affichemakers mogen denken wat ze willen. Oliver Naesen is bij de favorieten om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen. Dat zeggen niet wij, maar Naesen zelf. Het voorjaar bracht niet wat hij ervan had verwacht, maar toch. Leuker jaar dan dit heeft hij niet beleefd.

Tel je de dagen af naar het Belgische kampioenschap?

"Veel schieten er niet meer over. Ik ga er niet van uit dat ik de trui zomaar kwijt ben. Hoewel. Als ik naar de affiche van het BK kijk, ben ik geen favoriet. Ik sta er zelfs niet op. Schone manieren. Het is een mooi parcours, een heel mooie aankomst die mij ligt. En ik kom goed uit de Dauphiné. En ik zal iets minder stress hebben dan Greg Van Avermaet. Hij is nog geen Belgisch kampioen geworden en hij gaat het niet cadeau krijgen. Cadeaus moet je aan je moeder vragen."

Je werd vorig jaar in Antwerpen Belgisch kampioen na een erg nipte sprint.

"Vorig jaar was een heel speciale koers. Heel spannend. Ik reed naar de finishlijn in een groepje van vijf waarvan ik mezelf als vijfde zag eindigen. Maar ik was eerste. Ik ga met veel vertrouwen naar het BK."

Verandert een Belgische titel iets in je carrière?

"Het verandert alles. Er gaat geen dag voorbij op training of iemand vraagt om een trui. Of het autoraam gaat open om een foto te maken. In de klassiekers hoorde ik de hele tijd mijn naam: Olli! Olli! Olli! Iedereen kende mij. Toen ik vóór ik kampioen werd mijn naam hoorde, wist ik: dat is mijn nonkel, of iemand met wie ik nog op school heb gezeten. Ik herkende iedereen. Nu herkent iedereen mij."

"Als ik na de zoveelste valpartij dit voorjaar of de zoveelste lekke band in de klassiekers weer moest achtervolgen, riepen ze natuurlijk ook: "Hij zit daar maar!" "Oei, oei! Is dat onze Belgische kampioen?" Het is wel heel mooi. Ik wil het nog een keer meemaken."

Hoe kijk je op het voorjaar terug?

"Ik ben niet tevreden. Ik wilde overal meedoen voor het podium, zelfs voor winst. Maar ja. Zeven dagen voor de Omloop brak ik mijn neus. Dat begon niet ideaal. In totaal ben ik zes keer gevallen, van Valencia tot de Ronde van Vlaanderen. Zes keer in acht weken, waarvan vijf keer op mijn linkerknie. Als ik mijn persoonlijke geschiedenis doorblader, val ik één, twee keer op een jaar. Dit jaar was het ongelooflijk. Eén keer ben ik gevallen door mijn eigen fout, bij het aantrekken van de sprint in de Ronde van Valencia. Al de rest ... Zat ik vooraan, vielen ze vooraan. Zat ik achteraan, viel ik achteraan. Links, rechts, altijd vallen. Op den duur vroeg ik het aan de andere renners rond mij: was dit mijn fout? Ik twijfelde of ik wel met een fiets kon rijden."

Was de ergste val die in Dwars door Vlaanderen?

"Dat was kort voor de Ronde van Vlaanderen en daarom was het erg vervelend. Maar bij de start van de Ronde van Vlaanderen voelde ik me goed, ik geloofde erin. Toen viel ik vóór de Muur van Geraardsbergen. Mijn hele ploeg lag erbij. De enige ploegmaat die nog voorin zat, was Stijn Vandenbergh. Ik heb gezegd dat Stijn niet op mij moest wachten."

"Van de voet van de Muur tot La Houppe heb ik in mijn eentje moeten achtervolgen. Dat was 15 kilometer volle bak rijden. Ik kwam terug in het peloton, mijn truitje was gescheurd, mijn schouders lagen open. 'Olli, gaat het?', vroegen ze. Ik zei 'ja'. Maar ik wist dat ik vorig jaar op dezelfde plek zat te fluiten. Dit keer zat ik steendood. Als de finale van Van Avermaet 20 kilometer heeft geduurd, dan duurde die van mij 35 kilometer. En zoveel beter dan die mannen ben ik ook niet..."

"Alle stukjes van de puzzel moeten heel mooi in elkaar vallen, als ik wil winnen. Ik begon met een achterstand. Het is moeilijk te beoordelen. Eén week voor de start van het seizoen stond ik er. Ik trapte mijn beste waarden ooit. Ik had mezelf kapot getraind in de winter om super te zijn. Ik was ook super. Ik heb er alles voor gedaan. Het mocht gewoon niet zijn."

En hoe sta je er nu voor?

"Ik sta een stuk scherper dan in de klassiekers. Ik weeg nu 73 kilo. Na Roubaix en na de Amstel woog ik 78 kilo (lacht). Toen moest de handrem erop. Na de Amstel ben ik met mijn vriendin een week naar Italië vertrokken, ik heb mijn fiets niet meegenomen. In een standaard week verbruik ik 20.000 calorieën en let ik op mijn eten. In Italië heb ik nul kilometers gereden, pizza's en taarten gegeten en naar niks gekeken. Dat was ook een beetje om de dip van het voorjaar te vergeten en mijn knie te laten genezen."

Eten en niks doen als therapie.

"Soms heb je dat nodig om er achteraf opnieuw te kunnen aan beginnen."

In het voorjaar draaide het om jou. Zondag opnieuw op het BK. Hoe zit dat straks in de Tour?

"In de Tour is het alles voor Bardet. Of bijna alles. Er zijn veel overgangsritten dit jaar. Ik mag persoonlijke ambities hebben in het begin van de Tour."

"Je moet dat niet onderschatten, deel uitmaken van een ploeg als deze waar de kopman Bardet is die meedoet voor de eindzege. Ik denk dat Romain elke bocht in de Tour ondertussen weet liggen. Die is in november al gaan verkennen, hé. Die mannen doen er nog wat anders voor dan klassieke renners."

Froome wint de Tour. Daar gaat iedereen nu toch weer van uit.

"Het zal me benieuwen. Binnenkort gaan we het hele verhaal kennen, hoor en lees ik. Het mag komen. Wel of niet, wat is het nu? Er zat toch te veel Salbutamol in zijn urine. Het goede nieuws is: waar hebben we het nu over? Een puffer. Dat zijn geen amfetamines, cortisone, epo, cera en wat nog. Maar het blijft ambetant. De koers komt in een slecht daglicht en de mensen begrijpen er niks van. Ze verwachten dat iemand die geflitst wordt met 121 km/u op dezelfde manier wordt gestraft als iemand die met 300 km/u wordt geflitst. Froome is geflitst met 121 km/u. Zo zie ik het."