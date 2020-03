Oliver Naesen na zijn zotte trainingstocht van 350 kilometer: “Zadelpijn? Ik heb een stalen kont” BA/DMM

19 maart 2020

06u26 18 Wielrennen Wat te doen voor een topsporter in coronatijden? Verder trainen? Voor wie of voor wat? De voorjaarsklassiekers zijn zo goed als allemaal afgelast, gelukkig vond Oliver Naesen een oplossing . En dat in de vorm van een training over - hou u vast - 350 kilometer.

Had u al gehoord van de Ronde van Oost-Vlaanderen? Oliver Naesen (29) heeft ze gisteren gereden: een tocht langs de provinciegrenzen, goed voor ruim 365 kilometer. “Het was zalig”, zegt hij. Dik 12 uur op de fiets, vertrokken om 5.30 uur en gestopt om 18 uur: zo lang traint Oliver Naesen normaal nooit. Omdat het geen steek houdt, want geen enkele koers is 365,79 kilometer lang. Milaan-Sanremo is met zijn 290 à 295 kilometer de langste wedstrijd van het seizoen. “Maar ik had zin om een keer iets zots te doen”, zegt Naesen.

Het was Maxim Pirard (22), een ex-stagiair van Bahrain-Merida en vorig jaar de wereldkampioen Gran Fondo, die hem overtuigde tot dit avontuur. “Maxim is de man van de extreme dingen”, zegt Naesen. “Af en toe trainen we samen en hij had me al vaker uitgenodigd om een keer mee te gaan. Hij is van plan om alle provinciegrenzen af te rijden: zo zot ga ik het niet maken, maar dit was het moment om ‘ja’ te zeggen.”

Zonder coronacrisis had Naesen dit uiteraard nooit gedaan. Normaal zat hij nu in de belangrijkste periode van zijn jaar: de wedstrijden die er nu hadden moeten aankomen, zijn de reden waarom hij renner is. “Het is zo raar”, zegt Naesen. “Normaal is dit de periode van de superfocus, en net nu is het vuur eruit. Ik ben in wintermodus, ik zie me dag na dag verdikken. Toen ik hoorde dat de klassiekers niet doorgingen, heb ik meteen beslist: ‘Oké, en nu frituur.’”

Naesen baalt dat hij al die mooie koersen - de E3, Dwars door Vlaanderen, de Ronde, Roubaix - moet missen. “Ik ben 29", zegt hij. “Dit is echt niet het moment daarvoor. Ik ben net in mijn sterkste jaren.”

Luik-Ronde na mekaar?

Net als zijn collega’s hoopt hij op een ‘return of the classics’ in het najaar. “Waarom geen extra programma maken vlak na het normale seizoen met koers op woensdag, zaterdag en zondag?”, vraagt hij. “Je kan de kassei- en klimklassiekers afwisselen, want dat zijn toch twee verschillende pelotons. Op zaterdag Luik en op zondag de Ronde: zou dat geen mooi weekend zijn? Op twee of drie weken tijd kan je dan een heel mooi programma afwerken.”

Heel af en toe brengt de coronacrisis ook iets moois voort. Gisteren bijvoorbeeld. Naesen heeft genoten van zijn ‘Rund Um Oost-Vlaanderen’. “Het was zalig. Ik heb mijn hoofd volledig kunnen leeg maken. Er was amper volk op de baan, en een keer een hele dag niks horen over corona, dat deed ook deugd. We hebben op het gemak gereden, we hadden een gemiddelde van 30, met drie korte stops bij een bakker. Ik zal mijn dag eens samenvatten: nul lekke banden, drie Berlijnse bollen, drie bidons en twaalf ‘gellekes’. Ik heb een beetje te weinig gedronken, ja.”

Het duo vertrok en eindigde in Teralfene, bij Affligem. Het laatste stuk, vanaf Doel, hadden ze de hele tijd tegenwind. “Dat viel wat tegen”, bekent Naesen. “Maar echt moe was ik niet. Logisch, ik ben in topvorm. Toen ik thuiskwam, heb ik een badje genomen en hebben Dorien en ik tomate-crevettes gemaakt. Toen ik in de zetel ging liggen, had ik zo’n zalige warme gloed in mijn hoofd. Runner’s high. Omdat ik zo vaak sport, ervaar ik die nog zelden, maar deze keer wel. Heel plezant.”

Of ik zadelpijn heb? Ik ben getraind. Ik heb een stalen kont. Het enige waar ik wat last van had, was stijfheid aan mijn schouders en nek. Oliver Naesen

Stalen kont

Een mens zou verwachten dat Naesen misschien wat zadelpijn zou hebben, maar niks daarvan. “Ik ben getraind”, zegt hij. “Ik heb een stalen kont. Het enige waar ik wat last van had, was stijfheid aan mijn schouders en nek. Ik ‘verschiet’ daarvan, ik had het erger verwacht.”

Naesen dacht wel dat hij “goed ging slapen”, “maar dat is vooral omdat ik zo vroeg ben opgestaan. Om 4.30 uur zat ik al in mijn auto.” Of hij de komende weken nog zotte dingen plant? “Dat zal afhangen van hoe mijn muts staat. Maar ik denk dat ik vooral ga mountainbiken en thuis fitnessen.”

Wie is Maxim Pirard?

Met Maxim Pirard heeft Naesen overigens een ervaringsdeskundige aan zijn zijde om zijn marathononderneming tot een goed einde te brengen. De 22-jarige Oost-Vlaming reed eind 2018 twaalf uur aan een stuk op de piste aan de Gentse Blaarmeersen voor Cycling 4 Life. Hij reed toen zo’n 400 kilometer. Vorig jaar fietste hij in één ruk van Semmerzake naar de Tour-start in Albi. Een tocht van iets meer dan 1.000 kilometer in 36 uur. Eind 2018 mocht hij ook aan de slag als stagiair bij Bahrain-Merida, een contract kreeg hij er evenwel niet.

De provinciegrenzen van Oost-Vlaanderen: