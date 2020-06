Oliver Naesen hervat met Strade Bianche Redactie

19 juni 2020

15u43

Bron: Belga 0 Wielrennen Oliver Naesen (29) staat op 1 augustus aan de start van Strade Bianche. Daarna rijdt hij Milaan-Turijn (5 augustus) en Milaan-Sanremo (8 augustus), de klassieker waarin de voormalig Belgisch kampioen vorig jaar tweede werd, na Julian Alaphilippe.

AG2R La Mondiale, de ploeg van Naesen, gaf vandaag voor al zijn renners een eerste (beperkt) programma vrij. Voor Lawrence Naesen, broer van Oliver, is voorlopig alleen bekend dat hij ook Strade Bianche rijdt. Stijn Vandenbergh, de derde Belg in Franse loondienst, herneemt zijn seizoen na de coronabreak met Milaan-Turijn, de enige wedstrijd die voorlopig voor hem is bevestigd.

Kopman Romain Bardet, die al twee keer op het Tourpodium stond en er vorig jaar de bergtrui won, hervat de competitie met La Route d’Occitanie (1-4 augustus). Daarna volgen de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus). Het team plant voor de hervatting van de competitie vijf stages in Frankrijk, te beginnen in Chambon sur Lignon (Haute-Loire) van 23 tot 29 juni.