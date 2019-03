Oliver Naesen beste Belg in Sanremo sinds Tom Boonen: “Deze tweede plaats is ongelofelijk voor mij” DMM

23 maart 2019

17u19

Bron: VTM 0 Wielrennen Net niet voor Oliver Naesen in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot strandde op een knappe tweede plaats in het wiel van winnaar Julian Alaphilippe. Naesen reed een attente wedstrijd en kon zich vinden in de uitslag.

“Dit is ongelofelijk voor mij”, vertelde Naesen in een eerste reactie. “Mijn eerste podium in een monument. Ik was al met vertrouwen naar deze wedstrijd gekomen. Ik dacht aan een top tien, het podium verwachtte ik niet. Milaan-Sanremo past me wel. Het is lang en niet te moeilijk. Voor mij is het nu uitkijken naar de kasseiklassiekers, die liggen me nog beter.”

“Julian Alaphilippe was de rechtvaardige winnaar. Hij was ‘untouchable’ en de sterkste op de Poggio. Hij wint hier ook de sprint door van ver aan te zetten tegen toch wel niet de minsten. Sagan, Trentin, Kwiatkowski. Alaphilippe verdiende de zege en was vandaag gewoon de beste.”