Offredo stabiel na zware val in GP Denain Redactie/IB

25 maart 2019

00u00 0 Wielrennen De Franse wielrenner Yoann Offredo (Wanty) heeft vandaag een zware val gemaakt op een kasseistrook in de Grote Prijs van Denain, ter hoogte van Abscon. Hij werd "bij bewustzijn" afgevoerd met een helikopter naar een ziekenhuis in Rijsel. Dat meldde zijn ploeg op Twitter.

De 32-jarige renner werd ter plaatse verzorgd en per helikopter afgevoerd. Zijn toestand zou volgens hulpverleners "ernstig" zijn, zonder nadere toelichting. Later op de avond meldde Wanty in een persbericht dat zijn toestand "stabiel" is en dat Offredo geen enkel moment in levensgevaar geweest is. De renner zal deze nacht nog verdere onderzoeken ondergaan. Morgen wordt meer info over zijn toestand verspreid.

Volgens de regionale krant La Voix du Nord zou Offredo geraakt zijn aan de halswervels. Hij klaagde tegenover de hulpdiensten eveneens over rugpijn.