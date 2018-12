Officieel: Van Aert vanaf maart in dienst van Jumbo-Visma, vandaag sluit hij al aan op training in Spanje TLB/JDK

18 december 2018

08u10 3 Wielrennen Wout van Aert (24) versterkt vanaf 1 maart de gelederen van Team Jumbo-Visma. Dat maakte de Nederlandse WorldTour-ploeg zonet officieel bekend. De drievoudig wereldkampioen veldrijden is gisteren al naar Spanje gevlogen om vandaag aan te sluiten bij de training van zijn aanstaande ploegmaats. Van Aert zette zijn krabbel onder een contract voor drie jaar.

“Ik denk dat ik vorig jaar mooie resultaten heb behaald. Daardoor zijn er gesprekken gekomen met verschillende teams”, aldus Van Aert in een eerste reactie op de website van de ploeg. “De interesse van Team Jumbo-Visma sprak me erg aan. Door omstandigheden zal ik de stap hogerop al in 2019 kunnen zetten. Het voelt goed dat ik die stap naar de WorldTour kan maken, want ik denk dat ik mezelf op dat niveau nog veel kan ontwikkelen.” Van Aert wordt vrijdag samen met zijn aanstaande Jumbo-ploegmaats in het Nederlandse Veghel officieel voorgesteld aan pers en publiek.

Jumbo-manager Richard Plugge wil Van Aert graag ontwikkelen tot een klassieke topper. “We hadden interesse in Wout voor 2020", zegt hij. “Alles is sneller gegaan en we kunnen hem al eerder verwelkomen in onze ploeg. Dat is heel mooi nieuws voor het team, want wij worden sterker. Hij is een megatalent en we hopen hem te ontwikkelen tot de klassieke topper die we allemaal in hem zien.”

Contractbreuk

De 24-jarige Van Aert verbrak in september zijn contract bij Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg Veranda’s Willems-Crelan. Niet veel later richtte hij zijn eigen (eenmans)ploeg Cibel-Cebon op waarvoor hij de huidige veldritcampagne afwerkt. Met Sniper Cycling vecht hij inmiddels een juridisch conflict uit omdat Sniper Cycling de contractbreuk niet aanvaardt.

Medio vorige maand gaf de Internationale Wielerunie UCI Van Aert groen licht om vrij te onderhandelen met een nieuwe werkgever met het oog op het komende wielerseizoen op de weg. De voorwaarde daarbij was wel dat de transfer gerealiseerd werd voor 31 december. Met de wielerploeg had Van Aert al een akkoord voor 2020, maar nu kan hij er dus een jaartje vroeger aan de slag.

Niet bij Lotto-Soudal

Opvallend: deze Van Aert had in 2019 eigenlijk bij Lotto-Soudal moeten rijden. Bij de ploeg gaan ze er liever niet te diep op in. Begrijpelijk. Maar het verhaal gaat wel als een lopend vuurtje. Over de eenstemmigheid die er bestond, bij de sponsors. Het concrete bod. En het blinkend contract voor twee jaar, kaderend in een mooi project waarin ook de spurttandem Greipel-Ewan zijn plaats had. Een kans voor open doel, die het vorige bewind onder leiding van de inmiddels ontslagen CEO Paul De Geyter simpelweg ‘vergat’ te verzilveren. Te lang getalmd, te weinig daadkracht, geen stijl. Van Aert en zijn management haakten erop af. Net als André Greipel. “Rake klappen”, volgens een insider. Zó jammer.

Soit. Laat dát de zorg van Van Aert niet zijn. Die heeft genoeg katten te geselen. Sportief dan, vooral. Want... l’histoire se répète, na twee deugddoende stageweken in mildere Spaanse oorden. Wéér hinkte Van Aert afgelopen weekend in Antwerpen en Zonhoven ver achter Van der Poel aan. Wéér werd hij tweede, voor de tiende en elfde keer nu al dit seizoen. Je kon zijn prestaties niet eens slecht noemen. Dat deed Van Aert ook zelf niet.