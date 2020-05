Officieel: Ronde van Vlaanderen op 18 oktober, Parijs-Roubaix een week later. Ontdek volledige hertekende wielerkalender hier Redactie

05 mei 2020

15u36 0 Wielrennen De Internationale Wielerbond UCI is vandaag met de nieuwe wielerkalender op de proppen gekomen. Zoals eerder aangekondigd wordt de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober gereden. Een week later vindt Parijs-Roubaix plaats. Er is plaats voor alle grote klassiekers en rondes. De Vuelta, die maar 18 ritten telt, en de Giro overlappen.



De data van de Tour (29 augustus-20 september) en het WK in Zwitserland (20-27 september) lagen al enkele weken vast. Afgelopen weekend kwam van het Franse ministerie van Sport opnieuw de bevestiging dat de Tour op 29 augustus begint in Nice. Of het een Tour met publiek zal zijn, is nog af te wachten. Aanvankelijk zei de Franse minister van sport, Roxana Maracineanu, dat daar geen twijfel over bestaat. Intussen sluit ze een Ronde van Frankrijk achter gesloten deuren niet meer uit.

Bij ASO wisten ze qua data dus al langer waar ze aan toe waren. Dat geldt nu ook voor de andere organisatoren van koersen die alsnog, in drie maanden tijd, zullen worden gereden in 2020. De Strade Bianche mag de spits afbijten op 1 augustus. Een week later volgt het eerste monument: Milaan-Sanremo. De Dauphiné blijft traditiegetrouw dé voorbereidingskoers voor de Tour, die scherprechter was in het opstellen van de hertekende wielerkalender. We krijgen een klassiek najaar met in één maand - van 30 september tot 31 oktober - tijd alle Vlaamse en Ardennenklassiekers. De Ronde van Lombardije sluit het seizoen af.

De hertekende wielerkalender:

AUGUSTUS

1 augustus: Strade Bianche

5 - 9 augustus: Ronde van Polen

8 augustus: Milaan-Sanremo

12 - 16 augustus: Dauphiné

16 augustus: Prudential RideLondon-Surrey Classic

20 - 23 augustus: nationale kampioenschappen

25 augustus: Bretagne Classic

29 augustus - 20 september: Tour de France

SEPTEMBER

7 - 14 september: Tirreno-Adriatico

11 september: GP van Québec

13 september: GP van Montréal

20 - 27 september: WK in Zwitserland

29 september - 3 oktober: BinckBank Tour

30 september: Waalse Pijl

OKTOBER

3 - 25 oktober: Giro

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

11 oktober: Gent-Wevelgem

14 oktober: Dwars door Vlaanderen

15 - 20 oktober: Gree - Tour of Guangxi

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober - 8 november: Vuelta

21 oktober: Driedaagse De Panne

25 oktober: Parijs-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

