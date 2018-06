Officials moeten koers zelfs inkorten omdat supertalent Evenepoel zo ver voor de tegenstand uit reed JDK/BA/EVL/DBEW

25 juni 2018

Remco Evenepoel (18) blijft met orkaankracht door de juniorencategorie razen. Zaterdag ging het supertalent uit Schepdaal in het naburige Roosdaal al van in de openingsronde solo en won hij met liefst zes minuten voorsprong. De kloof met de rest van het deelnemersveld was in die mate gegroeid dat er voor de officials niets anders opzat dan de wedstrijd in te korten, omdat de veiligheid op het parcours anders niet meer kon worden gegarandeerd. Gisteren was het weer raak na een solo, deze keer in Rekkem.

Evenepoel wordt deze week verwacht op de wielerbond, om het over zijn toekomst te hebben. In principe wordt hij vanaf 1 augustus prof bij het Hagens Berman-Axeonteam van Axel Merckx en Koos Moerenhout, waardoor hij op het WK in Innsbruck kan uitgespeeld worden in de U23-kern rond Bjorg Lambrecht. Belgian Cycling ziet Evenepoel echter liever voluit voor de wereldtitel bij de junioren gaan. De federatie speelt bovendien, naar analogie met een gelijkaardig project in de jaren negentig, met het idee om een eigen beloftenploeg uit te bouwen rond Evenepoel, geleid door huidig bondscoach Kevin De Weert. Daarmee zou het in de loop van het seizoen de grootste en belangrijkste races op de internationale U23-kalender (zoals de Toekomstronde) kunnen rijden.

Voor de overstap naar Hagens Berman-Axeon moet Evenepoel trouwens eerst nog groen licht krijgen van de Internationale Wielerunie (UCI). Volgens de letter van het reglement mag een renner pas toetreden tot het profpeloton in het jaar waarin hij 19 wordt. Een leeftijd die Evenepoel pas bereikt op... 25 januari 2019. De UCI stond wel al een uitzonderingsmaatregel toe met de Brit Thomas Pidcock. Bedoeling is om Evenepoel vervolgens op 1 januari 2020 te laten doorstromen naar Quick.Step Floors. Teammanager Patrick Lefevere heeft wel de optie om de renner op elk mogelijk moment in de ploeg te kunnen nemen.