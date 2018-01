Nys ongerust: "Binnen een aantal jaar staan we aan de rand van de afgrond" DMM

Bron: Sporza 454 BELGA Wielrennen Sven Nys maakt zich zorgen. De Kannibaal uit Baal brak gisteren op Twitter een lans voor een verandering in de aanpak rond de Belgische wielerclubs. "Als het beleid niet herzien wordt, dan staan we binnen enkele jaren aan de afgrond", klinkt het.

Sven Nys heeft het wielerhart op de juiste plaats. De voormalige veldrijder en grote man achter het Sven Nys Cycling Center is druk in de weer met de toekomst van het Belgische wielrennen. De man uit Baal ziet problemen rond de werking van wielerclubs en trekt daarover bij Sporza aan de alarmbel.

"Ik sta nu aan de andere kant van het wielrennen en merk fel dat heel wat wedstrijden verdwijnen en dat wielerclubs het moeilijk hebben en vaak gefrustreerd zijn. In mijn buurt waren er vroeger in elk dorp wedstrijden, nu schiet daar niets meer van over. Dat is allemaal aan het verdwijnen", klinkt het op de site van Sporza.

Volgens Nys moet er daarom meer ingezet worden om de vrijwillige medewerkers van diverse wielerclubs tevreden te houden. "Clubs moeten voor hun inspanningen beloond worden", aldus de Kannibaal. Concreet denkt Nys daarvoor aan een opleidingsvergoeding ter compensatie van het verlies van plaatselijke wielertalenten. Zo blijven clubs over nieuwe financiële middelen beschikken om wedstrijden te organiseren en talenten op te leiden."

Net daar knelt het schoentje volgens de ploegleider van Telenet-Fidea. "De wielersport begint bij de basis, je kunt niet alleen topploegen hebben. Als we die onderbouw niet meer hebben, zullen we op den duur ook geen toppers meer hebben. Als we nu dezelfde fouten blijven maken, gaan we op termijn allemaal de afgrond in. Dat doet pijn aan mijn hart."

Als de wielerclubs niet dringend gehoord worden en het beleid niet herzien wordt staan we binnen een aantal jaren aan de rand van de afgrond. #respect #dekoersisvanons Sven Nys(@ sven_nys) link

