Nuyens openhartig: "Laat me zeggen dat er een plan B zal klaarliggen, als Wout zou vertrekken" Nico Dick

30 maart 2018

10u06 0 Wielrennen Kersvers teammanager Nick Nuyens (37) zat vorig jaar in de hoek waar de klappen vallen. Ondanks de aanwezigheid van Wout van Aert en Stijn Devolder in zijn ploeg kreeg de voormalige Ronde van Vlaanderen-winnaar de wind van voren. "Intussen zit het team in een positieve flow en kijken we alleen vooruit. In mijn rennerscarrière kende ik ook hoogtes en laagtes."

Nick Nuyens was tijden zijn actieve carrière al een atypische renner. Ondernemen zit in zijn DNA. "Als renner had ik inderdaad nood aan af en toe een zijsprong. Het hield mij scherp op momenten dat het moest", vertelt de Bevelnaar. "Let wel: ik heb altijd voor mijn sport geleefd. Maar ik kon geen twaalf maanden op de koers gefocust blijven." Zo was Nuyens als renner al actief in de vastgoedbranche en kocht hij -begin 2011- een warenhuis. "De vastgoedsector heb ik snel vaarwel gezegd, maar ik ben wel nog steeds eigenaar van de Carrefour in Testelt. Mijn echtgenote Lynn (Peeters, red.) ontfermt zich daar trouwens over de boekhouding. Een investering waar ik nog steeds blij mee ben en die me veel geleerd heeft. Ik wist al langer dat een topsportleven niet het echte leven is. Door die zaak bleef ik met één been in de werkelijkheid." Nadat hij in 2014 een punt zette achter zijn carrière, had Nuyens nog twee doelen waar hij vol wilde voor gaan. Vandaag heeft hij ze allebei gerealiseerd: enerzijds is hij de drijvende kracht achter de Napoleon Games Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium dat een tiental koersen uit de Europe Tour overkoepelt, anderzijds is hij, samen met zijn zakenpartner Chris Compagnie, manager van een procontinentaal wielerteam met Wout van Aert als boegbeeld. Al duurde het een tijd vooraleer Nuyens Veranda's Willems-Crelan op het juiste spoor kreeg...

HLN