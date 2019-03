Nuyens heeft vertrouwen in zaak rond Van Aert: “Sta heel stevig in mijn schoenen” Redactie

13 maart 2019

23u52

Bron: Sporza/Extra Time Koers 0 Wielrennen Nick Nuyens was vanavond te gast in Extra Time Koers. De manager van Roompot-Charles had het in het VRT-programma onder meer over de zaak rond Wout van Aert. “Ik sta heel stevig in mijn schoenen”, klonk het.

“De stand van zaken in het dispuut met Van Aert? In de tweede helft van oktober komt de zaak normaal voor. Ik kan er allemaal niet te diep op ingaan, maar een contract teken je niet zomaar”, aldus Nuyens in Extra Time Koers.

“Je hebt rechten en plichten. Hij heeft destijds met zijn volle verstand een contract voor drie jaar getekend. Maar plots ging het allemaal sneller dan wij en dan Wout verwacht hadden op de weg. En dat contract stond in de weg.”

“Als je de tijdlijn van het hele verhaal bekijkt, dan is het duidelijk dat Wout eigenlijk gewoon in 2019 al graag voor Jumbo wilde koersen”, vervolgde Nuyens. “Plots kondigt hij aan dat hij in 2020 voor Jumbo zou gaan rijden, dat mag, maar hij had eerst nog een contract voor anderhalf seizoen. En hij wist ook dat wij nog een nieuwe hoofdsponsor moesten zoeken. Daar hing ons budget en onze licentie wel aan vast.”

“De enige manier om in 2019 voor Jumbo te rijden was om het contract met ons te verbreken”, stelt Nuyens. “Dus hij moest of een schadevergoeding betalen of een dringende reden creëren. En dat is gebeurd.”