Nuyens haalt uit naar Frans gerecht: “Ze willen Goolaerts’ dood aan doping linken” JH

10 april 2019

11u35

Bron: Humo 0 Wielrennen Nick Nuyens en enkele renners van Veranda’s-Willems-Crelan-Charles zijn vorige maand nog ondervraagd door het Frans gerecht in verband met het overlijden van Michael Goolaerts, dat vertelde Nuyens aan Humo. “De onderzoeksrechters willen het fatale ongeluk linken aan doping”, aldus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2011.

Eergisteren was het exact één jaar geleden dat Michael Goolaerts om het leven kwam. Daarom bracht Humo een interview met Nick Nuyens uit waarbij de manager van Roompot-Charles het heeft over het overlijden van zijn renner. Opmerkelijke passage in het interview: Nuyens is samen met enkele renners van Sniper Cycling, waaronder Wout van Aert, een maand geleden nog verhoord over het fatale ongeluk: “Dat verhoor was pure waanzin”.

Volgens Nuyens vindt het Franse gerecht het overlijden van Goolaerts nog steeds verdacht: “Ze vroegen me: ‘Vindt u het normaal dat zo’n jonge renner sterft?’ ‘Hoe komt dat?’ ‘Op de plek waar hij is gevallen, lag een fietscomputertje van een andere renner. Hoe verklaart u dat?’. Natuurlijk vind ik het niet normaal dat zo’n jonge renner sterft, maar ik had geen antwoord op al die vragen”, deed Nuyens zijn verhaal. De manager van Roompot-Charles heeft ook het gevoel dat het Frans gerecht het overlijden met vooroordelen onderzoekt: “Ik heb in dit onderzoek te vaak de indruk gehad dat ze zijn overlijden per se aan doping willen linken”, maakte Nuyens zijn beklag over het Frans gerecht.