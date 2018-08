Nu ook officieel: Team Nuyens smelt samen met het Ierse Aqua Blue

JDK/DNR

01 augustus 2018

16u23 4 Wielrennen Het procontinentale team van Nick Nuyens fusioneert met de Ierse ploeg Aqua Blue Sport. Dat kreeg onze wielerredactie deze ochtend al bevestigd en werd nu ook officieel bekendgemaakt. Veranda’s Willems gaf in maart al aan eind dit seizoen te willen afhaken, waardoor Nuyens op zoek moest naar een nieuwe hoofdsponsor. Het contract van Crelan loopt nog een jaar door.

Dat beide teams de krachten bundelen, hoeft niet te verbazen. Aqua Blue Sport koestert concrete WorldTour-ambities en ook Nuyens houdt er expansiedrang op na. Centrale figuur in de deal is Bob De Cnodder, de ex-ploegleider van Veranda’s Willems-Crelan, die zich recent inkocht als general manager bij... Aqua Blue Sport en zeer goed bevriend is met Chris Compagnie, mede-eigenaar van Nuyens’ team.

De fusie lijkt niet meteen invloed te hebben op de toekomstplannen van kopman Wout van Aert, die zijn lopend contract bij Veranda’s Willems-Crelan in 2019 uitdient en vanaf 2020 voor Jumbo gaat rijden. Nuyens - die lid wordt van het teammanagement van Aqua Blue Sport - heeft de onderhandelingen met zijn andere renners voorlopig wel ‘on hold’ gezet. Tom Timmerman, voormalig bestuursvoorzitter van brouwerij United Dutch Breweries, is benoemd tot CEO.

Veelbelovende renners

Rick Delaney, oprichter van Aqua Blue Sport: "Dit is een gouden kans om ons project internationaal uit te breiden. Wout wordt een enorme toevoeging aan dit team en we zijn in onderhandeling met een aantal andere veelbelovende renners. De overname brengt jarenlange ervaring en expertise met zich mee."

Ook Nuyens reageerde: "Zowel op als naast de weg wordt Aqua Blue sterk. Ik ben dan ook blij deel te kunnen uitmaken van dit team. Er is veel potentieel."