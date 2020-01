Nu ook officieel: Riis keert terug in WorldTour bij ploeg van Campenaerts Redactie

08 januari 2020

15u56 0 Wielrennen ‘t Is nu ook officieel: ex-Tourwinnaar en ploegleider Bjarne Riis maakt zijn rentree in de UCI WorldTour. Wielerploeg NTT maakte bekend dat Virtu Cycling, waarvan Riis (55) één van de eigenaren is, mede-eigenaar wordt van de WorldTour-ploeg.

NTT Pro Cycling is de nieuwe naam van de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data, de nieuwe werkgever van Victor Campenaerts. Riis wordt de nieuwe teambaas van NTT. “Ik kijk ernaar uit om de sportieve leiding van NTT in handen te nemen”, zegt Riis. “Ik heb niets dan bewondering voor wat stichter Doug Ryder met dit team bereikt heeft en samen kunnen we het team nog een niveau hoger krijgen. Ik wil een team maken waar iedereen, de renners en de staf, deel wil van uitmaken.”

De Deen won de Ronde van Frankrijk in 1996, maar gaf later toe doping te hebben gebruikt. Hij was ploegleider van CSC, Saxo Bank en Tinkoff en werd in de afgelopen jaren ervan beschuldigd dat hij volledig op de hoogte was van dopinggebruik van verschillende renners uit zijn ploegen.

Riis had enkele jaren geleden al aangegeven met het bedrijf Virtu Cycling terug te willen keren in de WorldTour. De vrouwenploeg van Virtu Cycling boekte succes in 2019 met de Italiaanse Marta Bastianelli, die de Ronde van Vlaanderen won. Het team hield aan het eind van het seizoen echter op te bestaan.