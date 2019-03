Nu eens geen Groenewegen: Sam Bennett is Ewan en Jakobsen te snel af in derde rit Parijs-Nice Redactie

12 maart 2019

Victoire de Sam Bennett à Moulins / Yzeure

Geen drie op drie voor Dylan Groenewegen in Parijs-Nice. De massaspurt in de derde rit ging na een zenuwachtige en door de wind geteisterde finale naar Sam Bennett (28). De Ier van Bora-Hansgrohe was Caleb Ewan en Fabio Jakobsen, respectievelijk twee en drie, te snel af. Edward Theuns werd als eerste Belg tiende. Groenewegen zag zijn Jumbo-trein ontregeld, kwam nog wel opzetten maar schoot finaal flink tekort. De Nederlander behoudt wel de leiderstrui.

Groenewegen won al wel de eerste twee etappes in de achtdaagse koers door Frankrijk. De 25-jarige spurtbom was zondag al de sterkste in de openingsrit in Saint-Germain-en-Laye. Vooral gisteren maakte de sterke sprinter van Jumbo-Visma veel indruk met zijn zege in de etappe van 163 kilometer van Les Bréviaires naar Bellegarde. Die grote inspanning zorgde er wel voor dat hij vandaag wat kracht tekort kwam in de laatste kilometer na een zware etappe, waarin het peloton opnieuw geteisterd werd door flinke wind. “Ik had niet meer de punch. De benen waren niet zoals ze moesten zijn”, aldus Groenewegen.

Revivez le dernier kilomètre de l'étape 3.



Relive the last kilometre of stage 3.

Sam Bennett « c'est cool d'être de retour sur Paris-Nice et de gagner à nouveau ! / it's nice to come back and win again! »

Etape 3, top 10 :



Stage 3, top 10:

De rit van 200 kilometer naar Moulins werd op dertig kilometer van de finish opgeschrikt door een zware valpartij, waarbij onder andere Gilbert, vierde in de stand, Boeckmans en Roelandts betrokken waren. Zonder al te grote averij: Gilbert sloot met de hulp van Sabatini opnieuw aan.

Grosse chute dans le peloton !



Big crash in the peloton!

Morgen is er een heuvelachtige etappe van 212 kilometer van Vichy naar Pélussin, donderdag is er een tijdrit van 25 kilometer. De ‘Koers naar de Zon’ duurt nog tot zondag. Op de slotdag is er een etappe van 110 kilometer van Nice naar Nice.

De stand in de 77ste Parijs-Nice (WorldTour) na de derde etappe:

1. Dylan Groenewegen (Ned/TJV) 504 km in 11u47:44 (gem. 42,73 km/u)

2. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) op 0:06

3. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:11

4. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 0:16

5. Egan Bernal (Col/SKY) 0:17

6. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:20

7. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:21

8. Rudy Molard (Fra/GFC) 0:23

9. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:23

10. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:24

Luke Rowe donne les consignes. Michal Kwiatkowski et Egan Bernal se partagent les points et les secondes de bonifications.

Luke Rowe makes sure that Michal Kwiatkowski and Egan Bernal share the points and the bonus seconds.