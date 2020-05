Nu al zeker: België mag ploeg van acht renners afvaardigen voor het WK wielrennen in Aigle-Martigny Redactie

07 mei 2020

12u02 0 Wielrennen Goed nieuws voor Belgian Cycling: ons land mag voor het WK in Aigle-Martigny weer een ploeg bouwen van acht renners. België staat eerste op de UCI-ranking die voor de selectiecriteria gehanteerd wordt.

Normaal gezien is de UCI-ranking een dikke maand voor het WK wielrennen de maatstaf voor de selectiemogelijkheden van de deelnemende landen. Door de coronaperikelen heeft de Internationale Wielerunie echter beslist om de ranking van 17 maart te hanteren.

Op die ranglijst staat België (14.256,09 punten) eerste, met dank aan het goeie seizoensbegin van onze landgenoten. Jasper Stuyven won de Omloop, Dries Devenyns was dan weer de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race (ook WorldTour).

België wordt op de ranking gevolgd door Italië (12.625,12 punten) en Frankrijk (11.154,95 punten). Verder staan in de top tien ook landen als Colombia, Nederland, Duitsland en Slovenië. Grote afwezige is Groot-Brittannië dat voor zijn puntentotaal vooral afhankelijk is van Geraint Thomas en Chris Froome.

In tegenstelling tot de landen in de top 10 die recht hebben op maximale deelname (8 renners en 2 tijdrijders) mogen de Britten maar zes renners afvaardigen op het komende WK. Genomen dat het WK in Martigny kan doorgaan natuurlijk.

Top 10 UCI-ranking (17 maart 2020)

1. België 14.256,09 punten

2. Italië 12.625,12

3. Frankrijk 11.154,95

4. Colombia 10.686,54

5. Nederland 10.666,19

6. Duitsland 10.325,52

7. Slovenië 9.137,83

8. Australië 8.717,76

9. Spanje 8.651,12

10. Denemarken 8.557,91