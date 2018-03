Nooit saai met Vanderaerden in de buurt: "Trump kende België niet eens" Bart Audoore

21 maart 2018

08u00 0 Wielrennen Eric Vanderaerden was niet alleen een topsprinter en een kasseispecialist, hij was ook een van de meest flamboyante renners van zijn generatie. Een levende salamander in de pistolet van een ploegmaat verstoppen, de kamerdeur van zijn ploegleider in de hotellift deponeren, in volle vaart met de fiets in het zwembad knallen: het zijn lang niet zijn strafste stoten. Een kleine bloemlezing. (BA)

Vier ritzeges in ‘Tour de Trump’

Welke Belgische renner kan zeggen dat hij met Donald Trump op de foto staat? ­Vanderaerden viel dit al in 1989 te beurt. Trump droomde toen van een Amerikaanse versie van de Tour de France en doopte die geheel in zijn eigen stijl de ‘Tour de Trump’. Vanderaerden won in de eerste editie vier ritten. "Trump was toen al de man die je nu op tv ziet. Heel dominant, heel ­direct. ‘Hey, who are you? How are you? ­Where are you from? Belgium? What is Belgium? Ah, ­Brussels.’ Hij kende België dus niet."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN