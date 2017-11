Noodlanding voor Pauwels en Vermote na ploegstage: renners komen met schrik vrij Bart Audoore

12u57 0 Twitter Julien Vermote Wielrennen Valpartijen, schaafwonden en breuken: de gemiddelde coureur is wel wat gewend. Maar een noodlanding? Dat was toch even schrikken voor Julien Vermote (28) en Serge Pauwels (34).

De twee renners van Dimension Data keerden maandag terug van een ploegstage in Zuid-Afrika. Hun KLM-vlucht vanuit Kaapstad naar Amsterdam werd voortijdig afgebroken: het vliegtuig moest een noodlanding maken in Nice. “Het was rond 9 uur”, zegt Pauwels. “Ik had vrij goed geslapen en het ontbijt werd opgediend. Plots merkte ik dat we heel snel gingen dalen. Even later meldde de piloot dat er een rookdetector was afgegaan in het bagageruim en dat we een noodlanding zouden maken.”

BELGA Serge Pauwels.

Brand aan boord van een vliegtuig is bijzonder gevaarlijk. Vermote heeft een vriend die piloot is bij Emirates en die vertelde hem dat er niet getreuzeld wordt als zo’n alarm afgaat. “Een brand in een vliegtuig is heel moeilijk onder controle te brengen, legde hij me uit. Het vuur kan zich heel snel verspreiden. In principe moet je binnen de zeventien minuten aan de grond staan of het is te laat. Ik kan dus alleen maar blij zijn dat de bemanning zo snel gereageerd heeft.”

Het vliegtuig zakte 1.500 meter per minuut — “Dat is de de Mont Ventoux afdalen in één minuut”, rekent Vermote uit. Ondertussen werd de brandblusinstallatie in het vrachtruim geactiveerd en werd het compartiment zuurstofarm gezogen. Achteraf bleek het loos alarm, maar dat wisten Pauwels en co. op dat moment natuurlijk nog niet. “Het was toch schrikken. Je hebt zoiets nog niet meegemaakt en er is veel onzekerheid. De piloot klonk kalm, maar ik zat vlak bij de nooduitgang en ik had de indruk dat de stewardess recht tegenover me gebedjes aan het prevelen was. Dan word je toch wat ongerust.”

Photo News Julien Vermote.

Pauwels zag ook tassen en lepels van het ontbijt op de grond vallen door het snelle dalen. Hij omschrijft de situatie als “het begin van wat paniek zou kunnen worden”. Vermote zat iets verderop in het vliegtuig en had een minder goed overzicht. “Ik zag wel dat de stewardessen alle eten rechtstreeks in de vuilbak gooiden. Ze gingen heel snel te werk. Daardoor besefte ik dat het niet om te lachen was. Maar al bij al was ik vrij kalm. Ik was content om op de grond te staan, maar het is niet dat ik de schrik van mijn leven heb gepakt.”

Drieënhalf uur na de noodlanding in Nice gingen de twee ploegmaats opnieuw aan boord van hetzelfde vliegtuig richting Amsterdam. “Daar hadden we wel vertrouwen in”, zeggen ze allebei. “Je weet dat zo’n maatschappij nooit risico’s gaat nemen en een vliegtuig alleen laat vertrekken als het honderd procent veilig is.”

Het enige ongemak was dat hun bagage in Nice moest achterblijven. Normaal gezien wordt die morgen bij hen aan huis terug afgeleverd.

Thanks to the captain to bring us home safely from Cape Town after he was forced to make an emergency landing in Nice @KLM pic.twitter.com/FYuILro2Ke Julien Vermote(@ julienvermote) link