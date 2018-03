Nog nooit àchter de schermen van de E3 geloerd? Bekijk dan deze beelden Redactie

23 maart 2018

Hebt u ooit al eens àchter de schermen van de E3 Harelbeke gekeken? Neen? Dan moet u zeker deze video bekijken. Onze reporter Stijn Dangreau ging de hele dag met de camera op pad en nam ondermeer een kijkje bij de politie, in het VIP-restaurant langs het parcours en in de volgwagen van organisator Henk Vlaemynck. Last but not least zag hij winnaar Niki Terpstra voor zijn lens passeren. Leuke beelden zondermeer!