Nog geen week na zware val in Lombardije zet Remco Evenepoel eerste stappen Redactie

20 augustus 2020

16u06 100 Wielrennen Remco Evenepoel kon vandaag zijn kansen niet verdedigen op het Belgisch kampioenschap tijdrijden. De renner van Deceuninck-Quick.Step zocht dan maar een uitdaging in z'n ziekenhuiskamer. Evenepoel zette zijn eerste stappen op krukken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is intussen vijf dagen geleden dat Remco Evenepoel zwaar ten val kwam tijdens de Ronde van Lombardije. Sinds maandag zet Evenepoel zijn herstel verder in het ziekenhuis van Herentals. De renner van Deceuninck-Quick.Step moet niet geopereerd worden, maar het seizoen van Evenepoel is wel voorbij.

Vandaag stond Evenepoel dus ook niet aan de start van het BK tijdrijden. En dus daagde hij zichzelf maar uit in het ziekenhuis. Met ondersteuning van krukken en de hulp van een verpleegster zette Evenepoel voorzichtig z'n eerste stapjes.

Evenepoel was vandaag actief op sociale media. Zo feliciteerde hij vader Patrick met z'n 52e verjaardag. Bovendien volgde de Europese kampioen tegen de klok uiteraard het BK tijdrijden. “Verdorie, mijn start gemist”, knipoogde Evenepoel.

Lees ook:

Geen operatie voor Evenepoel: “Heel goed nieuws, hiermee neemt Remco een voorsprong in zijn revalidatie”

Onze columnist Hugo Camps: “Wout kwam terug, en hoe. Hetzelfde zal met Remco Evenepoel gebeuren” (+)