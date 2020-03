Nog geen beslissing over Van der Poel: situatie vandaag verder geëvalueerd JDK

03 maart 2020

Mathieu van der Poel mag dan wel genezen zijn, een beslissing over zijn mogelijke deelname aan de Strade Bianche (zaterdag) is er tot dusver nog niet. Zijn situatie wordt vandaag verder geëvalueerd. Daarna wordt wellicht de knoop doorgehakt. Van der Poel werd vorige week ziek, in de rechtstreekse aanloop naar het Vlaamse openingsweekend, waarin hij normaal de Omloop zou rijden. Hij stelde zijn competitiedebuut op de weg uit en paste gisteren ook voor de geplande verkenning van de Ronde van Vlaanderen. (JDK)