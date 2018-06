Nog één rit te gaan in de Dauphiné, onze Chef Wielrennen ziet hoe Bardet de wapens inlevert Marc Ghyselinck in Frankrijk

09 juni 2018

16u32 1 Wielrennen Hij was gekomen om het Critérium du Dauphiné te winnen. Met minder zou Romain Bardet niet tevreden zijn, zei hij precies een week geleden. Maar in de koninginnenrit moest de Fransman de wapens inleveren aan zijn Britse rivaal Geraint Thomas. Bardet is gewogen en te licht bevonden. Voorlopig.

Geraint Thomas, G dus voor de vrienden, heeft een zwakke plek. De Brit is niet de beste stuurman in het WorldTour peloton. En dan drukken we het nog zacht uit. U herinnert zich hoe hij enkele jaren geleden in die fantastische Gent-Wevelgem domweg in de gracht waaide. Thomas crashte vorig jaar in de Giro en daarna in de Tour. Hij crashte dit jaar in de Ronde van Algarve en in de Tirreno. En Thomas crashte bij het begin van de Dauphiné. Thierry Gouvenou, parcoursbouwer van de Dauphiné en ook van de Tour, vatte het vorige week nog zo samen: "Thomas is één en al power. Sturen kan hij niet. Om die reden kan hij volgens mij de Tour niet winnen."

De Brit lijkt nu wel goed op weg om het Critérium du Dauphiné te winnen. Romain Bardet, zijn grote Franse uitdager, stelde de Britse geletruidrager nog een keer op de proef. Thomas kraakte een beetje, maar hij brak niet.

Het was in de afdaling van de Cormet du Roselend. Dit zijn de favoriete trainingswegen van Romain Bardet. AG2R zou er in de koninginnerit alles aan doen om Thomas uit de gele trui te rijden. Een aanval van Bardet in de afdaling van Cormet de Roselend maakte deel uit van het plan.

De kloof werd groter en Bardet leek in zijn plan te slagen. Eerst Tao Geoghegan Hart en dan Jonathan Castroviejo namen Thomas op sleeptouw in de achtervolging, maar voor kopman Thomas ging het te snel. Geen goede stuurman, weet u wel. Zodanig dat zelfs Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot nog sneller reden dan Thomas.

Was dat het masterplan van Bardet? Hij moest bijna twee minuten goedmaken op Thomas. Het was een beetje alles of niets en het werd niets. Eenmaal terug beneden bleek ook Bardet niet hard genoeg te hebben gereden en waren alle favorieten weer samen.

Of Bardet Thomas in de fout wilde duwen? Bardet zei van niet. "Ik ken die afdaling goed. Ik wilde mezelf een pleziertje gunnen", antwoordde Bardet een beetje schaapachtig. Waarmee de Fransman in elk geval definitief de handdoek heeft gegooid. Zijn hoop om de Dauphiné te winnen heeft hij opgegeven. Zondag gaat het alleen nog om de tweede plaats.

"Ik heb geprobeerd er een koers van te maken. Ik sta nu derde. Maar Team Sky is zo sterk dat het enige wat Thomas nu nog moet doen, is de koers te controleren. Er was echt niks aan te doen. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb me echt niet verstopt. Bij de laatste beklimming naar La Rosière heb ik alles gegeven. Ik troost me met de idee dat ik deze week elke dag beter ben geworden. Volgende maand in de Tour ga ik het opnieuw proberen."

De Dauphiné eindigt zondag op de top van Saint-Gervais Mont-Blanc, waar Romain Bardet twee jaar geleden de negentiende etappe in de Tour won. En waar Chris Froome crashte, om vervolgens de etappe te beëindigen op de fiets van … Geraint Thomas.

Dat zal dit keer niet gebeuren, lacht Thomas. "Ik weet nog hoe het ging. Chris viel in een haarspeldbocht, met Nibali. Hij moest een nieuwe fiets hebben en ik gaf hem die van mij. We hebben namelijk zo’n beetje dezelfde maat. Ik zou op de volgwagen wachten voor een nieuwe fiets. Maar die racete me voorbij. Ik heb nog honderd meter moeten lopen, tot de volgwagen eindelijk stopte, voor ik een nieuwe fiets had."