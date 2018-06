Nog altijd geen witte rook bij BMC: "Ik kan nog niet garanderen dat ik volgend jaar een ploeg op de been kan brengen" JDK en GVS

12 juni 2018

12u21

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Nog steeds geen witte rook rond de toekomst van BMC. Teammanager Jim Ochowicz arriveerde vandaag in de Ronde van Zwitserland maar kon nog altijd geen uitsluitsel geven over het voortbestaan van de wielerformatie. "De gesprekken lopen, maar op dit moment kan ik niet garanderen dat ik volgend jaar een ploeg op de been kan brengen."

De renners worden stilaan ongeduldig. Rohan Dennis, ex-werelduurrecordhouder en tijdritwinnaar en rozetruidrager in de voorbije Giro lijkt de eerste die het zinkend schip verlaat. Ook bij Greg Van Avermaet en Dylan Teuns lopen de afgelijnde contractvoorstellen van de andere geïnteresseerde ploegen stilaan binnen. Opheldering lijkt dus stilaan nodig, maar teammanager Jim Ochowicz - vandaag gearriveerd in de Ronde van Zwitserland waar hij tot de laatste rit op zondag zal vertoeven - kon nog steeds geen uitsluitsel brengen.

"Op dit moment kan ik nog steeds niet garanderen dat ik volgend jaar een ploeg op de been kan brengen", vertelde de Amerikaan aan de aanwezige pers. "Maar de gesprekken lopen en ik zie het nog altijd positief in." En hoewel het merendeel van de renners graag uitsluitsel heeft vóór de Ronde van Frankrijk, herhaalde Ochowicz dat hij zichzelf geen deadline vooropstelt. "Ik begrijp zeker dat de renners met twijfels zitten en graag zo snel mogelijk duidelijkheid wensen. Maar ik heb geen deadline. Wat me trouwens opvalt: het zijn allemaal professionals. Ze blijven met z'n allen gefocust en voeren hun taken uit."

Heeft de teammanager dan geen vrees dat heel wat renners stilaan afscheid nemen? "Ik besef dat ik ze kan kwijtspelen, maar dit zou ook gebeuren mocht ik wél sponsors hebben. Langs de andere weet ik dat er nog altijd toppers zijn die in december zouden tekenen." Nog steeds onduidelijkheid dus, het blijven spannende weken voor Van Avermaet en co.