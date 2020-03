Nizzolo wint tweede rit in Parijs-Nice, Stuyven derde na geweldige finale AV

09 maart 2020

16u22 0 Wielrennen Giacomo Nizzolo heeft de tweede etappe in Parijs-Nice gewonnen. De Italiaan van NTT knalde naar de zege in Châlette-sur-Loing na een - opnieuw - incidentrijke rit. In de finale kwam het opnieuw tot waaiers en Nizzolo had de slag niet gemist. In de sprint van een selecte groep klaarde hij de klus, voor Pascal Ackermann en Jasper Stuyven. De Duitser Maximilian Schachmann blijft leider.

Twee kansen stonden er genoteerd voor de sprinters in deze editie van Parijs-Nice. Vandaag was de eerste keer dat de snelle mannen hun benen mochten laten spreken. Met onder meer Ackermann, Ewan, Bennett en Sagan waren er genoeg kanshebbers op de dagzege. Al was er, net als gisteren, kans op waaiers.

De wind stond weliswaar niet strak genoeg, maar op zestig kilometer van de meet kwam het peloton in open vlaktes terecht. De twee vluchters die in het begin van de etappe wegreden, Jonathan Hivert (Total Direct Energie) en Jose Diaz Gallego (Nippo Delko Provence), kregen nooit veel voorsprong en werden dan ook vroeg gegrepen door het peloton. Vooral het BORA van leider Schachmann en sprintbommen Ackermann en Sagan was bijzonder actief voorin het peloton. Er leken waaiers aan te komen en het peloton scheurde, maar brak niet.

Op iets meer dan dertig kilometer van de meet besloot wereldkampioen Pedersen eens aan de boom te schudden. Het peloton brak nu wel in verschillende stukken en onder andere Ewan moest lossen. Alaphilippe reed dan weer op een slecht moment lek en Quintana ging ongelukkig tegen de grond. Het tweetal kreeg ruim een minuut aan hun broek.

Op tien kilometer van de meet werd de kopgroep aan flarden gereden. Onder andere Sagan liet z’n duivels los en er ontstond een kleine kopgroep met onder meer Stuyven, Nizzolo en gele trui Schachmann.

Met een tiental gingen we naar de finish in Châlette-sur-Loing. Sagan trok de sprint perfect aan voor Ackermann en de Duitser ging over de Slovaak, maar plaffoneerde met de streep in zicht. Nizzolo ging er gezwind over en haalde het voor de Duitser en onze landgenoot Stuyven. Schachmann finishte in de top tien en blijft zo leider.

