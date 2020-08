Nizzolo kroont zich tot Europees kampioen na machtige sprint SVBM

26 augustus 2020

16u16 4 Wielrennen Giacomo Nizzolo heeft zich in het Franse Plouay tot Europees kampioen wielrennen gekroond. De Italiaan klopte Arnaud Démare en Pascal Ackermann in de sprint. Nizzolo - die afgelopen zondag ook al Italiaans kampioen werd - volgt op de erelijst landgenoot Elia Viviani op. Jasper Stuyven was de beste Belg op een vijfde plaats.

Drie dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk streed het peloton in Plouay voor de Europese titel. Veel renners die in de Tour van start gaan, bleven weg van het EK. Op minder dan 70 kilometer van het einde werd duidelijk waarom: in aanloop naar de finish ging een pak renners tegen de grond. Ook Jasper Philipsen en Xandro Meurisse lagen erbij. Hun koers zat er zo op nog voor ze echt begonnen was.

Intussen maakte het peloton jacht op een leiderskwartet. De vier muisden er al vroeg vanonder en sprokkelden een maximale voorsprong van een drietal minuten bij elkaar. Daarachter hielden Frankrijk en Italië de touwtjes stevig in handen. Met Arnaud Démare aan de Franse kant en Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin bij de Italianen hadden zij enkele serieuze kanshebbers in de rangen.

Op 53 kilometer van de finish werd Pawel Bernas als laatste overlevende van de kopgroep ingerekend door het peloton. Het sein voor Mathieu van der Poel om een eerste keer aan de boom te schudden. De jongste Van der Poel geraakte niet weg, de oudste wel: broer David schoof mee met een groepje vrijbuiters.

In het peloton probeerde Sep Vanmarcke de koers hard te maken in functie van Greg Van Avermaet. Gouden Greg testte zelf een keer, maar het was slechts een schijnaanval. De Belgen bleven actief, want enkele minuten later sprong Jasper Stuyven naar het groepje met David van der Poel.

Hun verhaal was geschreven toen Mathieu van der Poel een tweede keer de pedalen martelde. De Nederlandse kopman versnelde tot vijf keer toe in de finale, maar echt wegrijden was er nooit bij in Plouay. Een sprint was onvermijdelijk, zeker omdat in de laatste ronde de grote wapenstilstand heerste.

In die sprint moest Mathieu van der Poel van te ver komen. De Nederlander maakte nog veel terrein goed, maar kon niet verhinderen dat Giacomo Nizzolo zich tot Europees kampioen kroonde. De Italiaan rondde het werk van z’n ploeg uitstekend af en klopte topfavoriet Arnaud Démare. Pascal Ackermann moest voor het tweede jaar op rij genoegen nemen met brons, Van der Poel viel uiteindelijk net naast het podium. Jasper Stuyven was beste Belg op een vijfde plaats. Na Trentin en Viviani is Nizzolo al de derde Italiaan op rij die het Europees kampioenschap wint.

Nizzolo: “Tour wordt extra mooi met deze trui”

“Een ongelofelijke dag, hé”, glunderde Nizzolo na zijn EK-zege in Plouay. “De ploeg heeft de hele dag perfect gewerkt. Ik kreeg een ideale lead-out. De laatste ronde was het plan om alles op een sprint te zetten als het samen zou blijven. Dat hebben we perfect gedaan. Bij mijn jump vreesde ik even dat ik niet goed getimed had. Enkele jaren geleden verloor ik hier ook met een half wiel, gelukkig is het nu wel gelukt. Mijn volgende wedstrijd wordt de Tour. Dat zal extra mooi zijn met deze trui.”

