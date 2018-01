Nizzolo klopt Quick.Step-duo Richeze en Hodeg in slotrit San Juan Redactie

28 januari 2018

23u49

Bron: Belga

De Italiaan Giacomo Nizzolo (Trek-Segafred) heeft de slotrit in de Ronde van San Juan (2.1) op zijn naam geschreven. Na 141,3 kilometer in en om San Juan was Nizzolo de snelste in een massaspurt voor de Argentijn Maximiliano Richeze en de Colombiaan Alvaro José Hodeg (beiden Quick-Step Floors). Jens Keukeleire (Lotto Soudal) werd als eerste Belg achtste. De leiderstrui van de Argentijnse kampioen Gonzalo Najar (San Juan) kwam niet meer in gevaar. Hij pakt de eindzege.

In de eindstand behoudt Najar 51 seconden voorsprong op de Spanjaard Oscar Sevilla (Medellin) en 1:11 op de Italiaan Filippo Ganna (UAE Emirates). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) eindigt als zesde op 1:59. Zaterdag won Jelle Wallays (Lotto Soudal) nog de voorlaatste etappe in Argentinië. Ook Quick-Step won twee ritten in San Juan met spurters Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze.