Niki Terpstra verklaart zijn transfer: "Nauwelijks nog uitdagingen bij Quick.Step"

14 februari 2019

10u12

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Verrassing alom toen Direct Énergie op 16 augustus de komst van Niki Terpstra aankondigde. Na acht jaar eindigde zijn samenwerking met Quick.Step. “Dit was een bod dat ik niet kon weigeren”, vertelde de 34-jarige Nederlander destijds. Nu geeft hij in de Telegraaf meer uitleg over zijn opmerkelijke transfer.

“De financiën hebben zeker een rol gespeeld bij deze overstap”, erkent onze noorderbuur. “Maar wat mij ook over de streep heeft getrokken, is hun interesse in mijn ervaring om het team te verbeteren. Dit is een ploeg die de nodige stappen wil maken. Ik vind het leuk om energie in het team te steken. Wanneer de ploeg in bepaalde wedstrijden goed voor de dag komt, betaalt zich dat terug. Iedereen wil vooruit. Die ambitie spreekt me aan.”

“De ploeg is wel van een lager niveau dan wat ik gewend was. Direct Énergie is echter ook een ervaren team dat in het verleden eveneens op WorldTour-niveau uitkwam. Ik geef bij de ploegleiding zaken aan, maar ik sta ook zeker open voor hun inzichten”, vervolgde Terpstra.

“Je moet ook eens wat nieuws durven”

De Nederlander was sinds 2011 actief voor Quick.Step. “Na alle successen in 2018 zag ik nauwelijks nog uitdagingen bij die ploeg. Dit avontuur geeft me echter een prikkel. Je moet ook eens wat nieuws durven. Ik ben nu opgelucht en blij met deze keuze. Ik vind het leuk om eens in een heel andere omgeving het seizoen in te gaan.”

Terpstra boekte bij het team van Patrick Lefevere zijn grootste successen. In 2014 zette hij Parijs-Roubaix op zijn palmares, vorig jaar won hij de Ronde van Vlaanderen en de E3 Harelbeke. Daarnaast schoot hij tweemaal raak in Dwars door Vlaanderen (2012 en 2014) en pakte hij de eindzege in de Ronde van Qatar (2014 en 2015), de Ronde van Wallonië (2015) en de Eneco Tour (2016).