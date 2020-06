Niki Terpstra komt zwaar ten val op training: “Hij is niet in levensgevaar” Redactie

16 juni 2020

19u34

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Niki Terpstra (Total Direct Énergie) is hard ten val gekomen tijdens een training en is ernstig gewond geraakt. Zijn vrouw Ramona Terpstra laat weten dat hij niet in levensgevaar verkeert.

“Helaas zijn de geruchten waar. Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fietstraining. Hij ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven. Hij is niet in levensgevaar, maar zal wel weer de tijd nodig hebben hiervan te herstellen. Wordt vervolgd...”, laat Ramona weten op Instagram.

Volgens de NOS kwam Terpstra (36) ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en werd hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Daar ligt hij op de intensivecareafdeling. Terpstra zou een klaplong en een hersenschudding hebben en ribben en een sleutelbeen hebben gebroken.

Ter plaatse geweest bij een verkeersongeval op het fietspad Markerwaarddijk (N307) Enkhuizen-Lelystad. De traumahelikopter landde op de rijbaan daarom was de weg dicht https://t.co/saOAtYbMqA pic.twitter.com/SlhFPlc3m8 Wesley Boots(@ WesleyBoota) link

Terpstra was in Nederland met enkele andere renners aan het trainen voor het begin van het tweede deel van het seizoen na de coronapauze. De coureur van Total Direct Énergie zou onder meer deelnemen aan de Tour de France, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar hij in 2014 won. Vier jaar later zegevierde Terpstra in de Ronde van Vlaanderen.

Terpstra kwam vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen ten val waarna hij de strijd moest staken. In het ziekenhuis werd een zware hersenschudding geconstateerd. Daardoor miste hij Parijs-Roubaix. In de Tour de France liep Terpstra nadien een schouderblessure op, ook na een crash, waarna hij opnieuw moest afhaken.