Nieuwe wielerkalender morgen bekend, Giro overlapt met Vuelta Marc Ghyselinck

04 mei 2020

06u00 0 Wielrennen Uitstel is geen afstel: er komt morgen een nieuwe wielerkalender. De wereldwielerbond UCI had die vorige week woensdag beloofd, maar moest dat plan op het laatste moment afblazen. Morgen weten organisatoren en teams waar ze aan toe zijn.

De tijd begint te dringen. “Als het zo is dat we in het najaar wedstrijden zullen organiseren, dan moeten we dat stilaan weten”, zei Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, vorige week.

De data van de Tour (29 augustus-20 september) en het WK in Zwitserland (20-27 september) liggen al enkele weken vast. Afgelopen weekend kwam van het Franse ministerie van Sport opnieuw de bevestiging dat de Tour op 29 augustus begint in Nice. En het zal een Tour mét publiek zijn, zei minister Roxana Maracineanu. Op voorwaarde dat er niet een nieuwe opstoot van de coronapandemie komt.

Dat geldt ook voor het WK in het Zwitserse Martigny. Een aantal noodzakelijke afspraken met het Zwitserse kanton waar het WK plaatsvindt, zijn inmiddels gemaakt. En er zijn knopen doorgehakt rond het EK in Trentino (Italië). Dat EK wordt uitgesteld naar volgend jaar.

Het geraamte van de nieuwe kalender is bekend. Volgens de Spaanse krant ‘AS’ is er dan toch nog geschoven met de data van een aantal wedstrijden. Opvallend: de Ronde van Spanje, die tot achttien dagen is verkort, start volgens ‘AS’ niet op 1 november, maar op dinsdag 20 oktober. Op die manier overlapt de Vuelta met de laatste zes dagen van de Ronde van Italië (3-25 oktober). De Vuelta zou eindigen op 8 november.

De Italiaanse rittenwedstrijd Tirreno-Adriatico zou van 8 tot 14 september plaatsvinden, dat is midden in de Tour. Nog een verschuiving: Parijs-Roubaix gaat van zondag 25 oktober naar zondag 1 november, twee en niet één week na de Ronde van Vlaanderen. De Dauphiné (12-16 augustus kreeg al een plaats en ook de Ronde van Polen (5-9 augustus) zou volgens ‘AS’ naar augustus verhuizen.

Niet méér teams in Tour

Dat moet allemaal morgen worden bevestigd. De UCI ging uiteindelijk niet in op de vraag van Tourorganisator ASO om meer ProTeams toe te laten in de Tour en op die manier Mathieu van der Poel aan de start te brengen. Dat zou dan toch niet lukken. Er zullen dus niet méér ploegen in de Tour starten dan oorspronkelijk voorzien. Dat zijn er nu 21: 18 WorldTour teams en drie ProTeams (Arkéa, Total, B&B).

Op de nieuwe kalender staat wel de BinckBank Tour. Die verhuist van eind augustus naar 29 september (29/9-4/10). Verder moeten de ProTeams die zich in de WorldTour willen tonen, rekenen op de wildcards die ze voor de klassiekers hebben gekregen.

In België heeft de wielerbond ook zijn plan klaar om de competitie te hervatten. Data worden niet gecommuniceerd. De Interfederale Coördinatiecel, die de Vlaamse en Waalse federatie overkoepelt, komt vandaag samen. Maar het wachten is op de Veiligheidsraad, die woensdag moet vertellen hoe de competitiesport in België kan hervatten. Bij de wielerbond hoopt men dat de competitie in België in augustus kan worden hervat. Dat zou ook betekenen dat het Belgisch kampioenschap tijdrijden (23 augustus) en het BK op de weg (25 augustus) kunnen plaatsvinden.

Zo zou het resterende seizoen eruitzien volgens het Spaanse AS:

1 augustus Strade Bianche

5-9 augustus Ronde van Polen

8 augustus Milaan-Sanremo

12-16 augustus Dauphiné

21-23 augustus nationale kampioenschappen

25 augustus Bretagne Classic

29 augustus-20 september Tour

8-14 september Tirreno-Adriatico

20-27 september WK

29 september-3 oktober BinckBank Tour

29 september Waalse Pijl

3-25 oktober Giro

4 oktober Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober Amstel Gold Race

11 oktober Gent-Wevelgem

14 oktober Dwars door Vlaanderen

18 oktober Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november Vuelta

1 november Parijs-Roubaix

14 november Ronde van Lombardije

Lees ook.

UCI stelt publicatie wielerkalender uit naar 5 mei: Ronde van Vlaanderen op 18 oktober, géén Clásica San Sebastián in 2020

UCI herziet regels voor deelname: deur van Tour gaat wijd open voor Van der Poel