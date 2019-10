Nieuwe wending in Pantani-soap: “Marco werd vermoord” XC

08u01 0 Wielrennen Vijftien jaar geleden werd Marco Pantani op zijn 34ste dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Rimini. Het Italiaanse wielericoon overleed volgens de officiële verklaringen aan een hartaanval en een hersen- en longoedeem , als gevolg van de combinatie van kalmeermiddelen, antidepressiva en drugs. Een documentaire zorgt echter voor een nieuwe wending in de Pantani-soap.

Ene Fabio Miradossa, de drugsdealer die Pantani aan zijn laatste dosis cocaïne zou hebben geholpen, ontkracht in een documentaire op de Italiaanse televisie de officiële berichten over het overlijden van ‘Il Pirata’. “Marco is niet gestorven door een overdosis cocaïne. Marco werd vermoord”, klonk het. Straffe taal.

“De persoon die dat heeft gedaan, heeft dat misschien niet gewild, maar Marco werd wel vermoord. Ik snap niet dat de onderzoekers de zaak destijds niet tot op het bot hebben uitgespit”, vervolgde Miradossa. “Er werd altijd beweerd dat Marco niet meer bij bewustzijn was door de combinatie van cocaïne en andere middelen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog helder was toen hij werd vermoord.”

Ook Pantani’s moeder, Tonina, beweerde altijd dat haar zoon om het leven werd gebracht. “Toen ik Marco in het mortuarium opgebaard zag, heb ik onmiddellijk gezegd dat hij was vermoord”, vertelde ze in een interview met wielertijdschrift ‘Bahamontes’.

“Op zijn gezicht zag ik lelijke schrammen. Over zijn hele lichaam waren sporen van klappen. Door de val zeiden ze, maar dan heb je toch geen snijwonden? Neen, ze hebben hem geslagen én gestoken. En ze hebben hem ook gedwongen grote hoeveelheden cocaïne opgelost in water op te drinken. Hoe verklaar je anders dat hij zeven keer de dodelijke dosis had ingenomen?”

