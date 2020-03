Nieuwe streep door de rekening voor Van der Poel: ook het WK mountainbike sneuvelt DMM

27 maart 2020

09u23

Bron: Belga 0 Wielrennen Het WK mountainbike in Albstadt wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld. De wereldkampioenschappen stonden normaal gezien van 25 tot 28 juni op het programma.

De voorbije weken werden al heel wat mountainbike-wedstrijden geannuleerd. Tot op heden bleef enkel nog de Wereldbekerwedstrijd in Andorra, van 19-21 juni over. “Gezien de huidige kritische situatie met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, met verstrekkende reisbeperkingen, kan een WK - net zoals andere grote kampioenschappen - niet worden georganiseerd op deze datum”, meldt de organisatie, die hoopt het WK later op het jaar toch te laten doorgaan. Ook het voorjaar van 2021 is een optie.

“Volgende week zullen we via een video-overleg tussen alle betrokkenen nagaan hoe het nu verder moet”, gaat het verder. “Ofwel verleggen we het WK naar de herfst van 2020, wat door het weer een risico met zich meebrengt, ofwel vindt het plaats in 2021, maar dan moet wel nog overleg gepleegd worden met het Italiaanse Val di Sole, plaats van het WK in 2021 in principe.”

Voor Belgische toppers als Githa Michiels en Jens Schuermans is dit een nieuwe streep door de rekening. Zij zagen eerder ook al de Olympische Spelen uitgesteld worden naar 2021. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel. De winnaar van onder meer de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl en het WK veldrijden droomde van olympisch mountainbikegoud op de Spelen en ziet nu ook het WK wegvallen. Vorig jaar was hij er niet bij op het WK mountainbike om zijn WK op de weg in Yorkshire niet te hypothekeren