Nieuwe sponsor van Mitchelton-Scott roept vragen op: waar halen ze de centen? Marc Ghyselinck

16 juni 2020

07u47 0 Wielrennen De Australische WorldTour-ploeg Michelton-Scott krijgt per direct een nieuwe naam en een nieuwe sponsor. Het team vaart nu onder Spaanse vlag en gaat voortaan onder de naam Manuela Fundacion verder. Een overname die voorlopig meer vragen dan antwoorden biedt.

Mitchelton-Scott was/is eigendom van de Australische ondernemer en wielerfan Gerry Ryan. Het team kwam in zwaar weer met het uitbreken van de coronapandemie. Eind vorige week deelde het team op haar website mee dat een nieuwe sponsor is gevonden. Die komt uit Spanje en vaart onder de blauw en roze vlag van Manuela Fundacion.

Manuela Fundacion is een Spaanse non-profitorganisatie, een stichting voor het goede doel. Opgericht door Francisco Huertas Gonzalez en zijn echtgenote Maria Angustias Gonzàlez. Manuela is de naam van hun dochter, die op tweejarige leeftijd overleed. De stichting richt zich op sociale werken en wil “bijdragen tot een betere wereld”.

Francisco Huertas krijgt de steun van de Italiaan Stefano Garzelli, ex-winnaar van de Giro, die nu in Spanje woont. En van José Manuel Moreno die goud won op de Spelen van Barcelona.

Wat zijn stichting in het wielrennen komt doen en hoe Manuela Fundacion de financiële lasten van een WorldTourteam kan dragen, is zeer de vraag. Francisco Huertas Gonzalez is alvast niet de man met de diepste zakken. Volgens de ene bron is hij eigenaar van twee immobiliënzaken in Granada in Zuid-Spanje, volgens de andere bron heeft hij daar een schilder- en decoratiebedrijf. Hij staat niet in de top 100, de top 1.000 en ook niet in de top 100.000 van de rijkste mensen in Spanje.

📰 NEWS 📰



"...the significance of this long-term deal is not lost on us..." - team owner Gerry Ryan.



Manuela Fundación signs with GreenEDGE Cycling to secure team's future. New name and jersey to be launched with season re-start next month.



MORE 🔗 https://t.co/7v1BJ5ZnyK pic.twitter.com/pKQQMs6FJF Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

“15 à 18 miljoen nodig”

Niet zoals Gerry Ryan, in wiens team Huertas Gonzalez nu blijkbaar de vlag mag uitsteken. Ryan maakte fortuin met Jayco, een constructeur van kampeerwagens en beschikt over een persoonlijk fortuin van 295 miljoen euro. Huertas Gonzalez was tot vorig jaar voorzitter van de Banda cornetas u tambores Jesus de las Tres Caidas, een blazersensemble in Granada. Hij is er vorig jaar met ruzie vertrokken.

Het is de wereld op zijn kop, zegt professor Wim Lagae, sporteconoom aan de Katholieke Universiteit Leuven. “In sponsoring zijn goede doelen iets wat je vanuit het team doet. CCC heeft het logo van UNICEF op de truitjes, toen FC Barcelona met UNICEF op het shirt speelde, engageerde de club zich om 0,7 procent van haar inkomsten door te storten. 10 procent van het prijzengeld van wielerploegen Dimension Data en NTT ging of gaat naar de stichting Qhubeka, dat fietsen schenkt in Zuid-Afrika.”

“We spreken over een team met de Yates-broers en met een volwaardig damesteam. Dan heb je al gauw 15 tot 18 miljoen euro nodig. Het is een heel rare move.”

In afwachting van de naamsverandering, gaat Lagae ervan uit dat GreenEDGE eigenaar blijft van de wielerploeg. GreenEDGE is opgericht door Gerry Ryan en houdt de WorldTour-licentie van de ploeg.

Lagae: “Ik heb meer vragen dan antwoorden. Ryan houdt al sinds 2012 een WorldTourteam draaiende. Hij is een goede ondernemer. Van zijn drie kinderen is zijn zoon Andrew wielergek. Ryan heeft aan zijn zoon ooit gezegd dat hij zijn best moest doen om extra sponsors te zoeken. Omdat al het geld dat Ryan zelf in de ploeg steekt, afgaat van de erfenis van zijn kinderen. De motieven van een wielermecenas zijn soms anders dan die van een klassieke sponsor.”