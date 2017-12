Nieuwe manager Lotto Soudal: "We moeten het lef tonen om een grote naam binnen te halen" DMM

Wielrennen De renners van Lotto Soudal stomen zich deze week op Mallorca klaar voor het nieuwe wielerseizoen. Voor Paul De Geyter, de algemene manager van de Belgische ploeg, het moment om zijn ambitie met het team uit te spreken. "Wij willen de komende jaren een hoofdrol opeisen in de Belgische klassiekers", aldus De Geyter.

De Geyter was in het verleden de manager van onder meer Tom Boonen, de betreurde Frank Vandenbroucke en Greg Van Avermaet, maar is sinds 1 september de nieuwe algemeen manager van Lotto Soudal. "Mijn hoofddoel is om ervoor te zorgen dat de club vooral in de binnenlandse klassiekers weer op de voorgrond treedt", legde De Geyter uit.

"Dat was de afgelopen jaren minder het geval. We moeten opnieuw een topper in onze rangen hebben die een klassieker op zijn naam kan schrijven. Met Tiesj Benoot en Tim Wellens tellen we twee jonge renners die enorm veel potentieel hebben, al vind ik dat we ook het lef moeten tonen om een grote naam binnen te halen. Dat zal geld kosten, maar ik ben ervan overtuigd dat we zulke keuzes moeten durven maken. Ons financieel een beetje pijn doen mag dus geen taboe zijn."

"Ik zie het voorts ook als mijn taak om de structuur van Lotto Soudal te verbeteren", vervolgde de algemeen manager. "Ik denk dan in de eerste plaats aan de interne communicatie tussen alle geledingen van het team. De wisselwerking tussen onder meer de renners, de sportieve en medische staf, en de verzorgers moet van een leien dakje lopen. Zulke details zorgen ervoor dat ons team in het peloton een betere naam krijgt. Ook dat is, naast geld, belangrijk om een topper aan te trekken. De renner moet weten bij Lotto Soudal in goede handen te zijn en nog vooruitgang te kunnen boeken."

Paul de Geyter.