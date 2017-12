Nieuwe Lotto-manager wil Van Avermaet in ploeg: "Top vijf worden op alle niveaus" Marc Ghyselinck

08u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Wielrennen Paul De Geyter is sinds 1 september de nieuwe CEO van de Lotto-wielerploeg en dat zullen ze daar geweten hebben. De Geyter wil de ploeg tegen 2020 naar een topvijfniveau brengen, zegt hij. "Nu zitten we ergens middenin. Ik wil dat we top vijf worden op alle niveaus. Sportief, maar ook hoe de ploeg werkt en is gestructureerd. We moeten zo goed worden als QuickStep, Sky, Sunweb, Movistar en BMC."

De Geyter wil nog meer. De ploeg moet weer een echte topper voor de klassiekers hebben. "Er is nooit een opvolger gekomen voor Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. En laten we eerlijk zijn: iedereen wil toch dat we klassiekers winnen. Daar moeten we op focussen."

Lotto heeft twee potentiële toppers, zegt De Geyter: "Tim (Wellens) en Tiesj (Benoot). Wie zijn de echte toppers? Ze pinnen mij heel zwaar vast op Greg Van Avermaet. Hij is een echte topper." Wat de dingen misschien gemakkelijker maakt: De Geyter is de (ex-) manager van Van Avermaet. En Van Avermaet is in 2018 einde contract bij BMC.

Photo News Greg Van Avermaet ging vorige week met de Kristallen Fiets naar huis.

Photo News Paul De Geyter.