Nieuwe knalprestatie Wout van Aert: onze landgenoot wint tijdrit, Teuns verliest gele trui aan Yates JH

12 juni 2019

16u35 206 Wielrennen Het kan niet op voor de Belgen in het Critérium du Dauphiné: Wout van Aert zette met een knalprestatie de tijdrit naar zijn hand en bleef Tejay Van Garderen en Tom Dumoulin voor. Dylan Teuns verliest wel zijn gele trui aan Adam Yates. Het nieuwsfeit van de dag kwam op naam van Chris Froome: De Brit brak bij een val tijdens de verkenning van de tijdrit zijn rechter dijbeen.

In het Franse Roanne stond de gele trui van Dylan Teuns op het spel, maar hét nieuws van de dag gebeurde nog voor de eerste renner van het startpodium rolde: Chris Froome kwam tijdens de verkenning van de 26 kilometer lange tijdrit zwaar ten val. Er werd meteen gevreesd voor een breuk en de viervoudige Tourwinnaar werd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar een dijbeenbreuk werd vastgesteld.

In de wedstrijd zetten de renners van Deceuninck-Quick.Step de eerste richttijden neer: Julian Alaphilippe verbeterde de tijd van zijn ploegmaat Rémi Cavagna. Met een tijd van 34 minuten en 37 seconden deed hij 11 seconden beter dan zijn landgenoot. Daarna was het wachten op Tom Dumoulin, een kandidaat voor de eindzege is de Nederlander niet meer, maar in een tijdrit moet er altijd rekening gehouden worden voor de ex-wereldkampioen in deze discipline. Dat bleek ook: Dumoulin deed op zijn beurt 12 tellen beter dan de Franse chouchou.

Maar toen ging Wout van Aert van start. Onze landgenoot deed bij het eerste tussenpunt al 18 seconden beter dan de ex-wereldkampioen tijdrijden. Aan de finish werden dat er zelfs 47. Andermaal een absolute knalprestatie van de renner van Jumbo-Visma. Maar het was ook al snel duidelijk dat Dumoulin eigenlijk niet het referentiepunt was, want ook Tejay Van Garderen dook onder de tijd van de Nederlander. Wout van Aert benaderen lukte niet, want aan de finish moest de Amerikaan 31 seconden inboeten op onze landgenoot.

Vanaf dan was het uitkijken naar de strijd om het geel. Dylan Teuns verdedigde een voorsprong van drie seconden op Guillaume Martin, maar vooral Jakob Fuglsang (op 20 seconden), Wout Poels en Adam Yates (op 24 seconden) waren gevaarlijke klanten. Niet voor de ritwinst, niemand kwam nog in de buurt van de toptijd van Van Aert. Voor onze landgenoot zijn allereerste overwinning in de WorldTour. Minder goed nieuws voor Dylan Teuns: Adam Yates reed, voor zijn doen, een erg goede tijdrit en stootte zo de renner van Bahrain-Merida van de top van het klassement. Vier luttele seconden scheelde het uiteindelijk. Teuns staat nu tweede in het klassement. Tejay Van Garderen sprong dankzij zijn sterke tijdrit naar de derde plaats in het klassement op zes seconden van Yates, Fuglsang telt zeven seconden achterstand.

Eerste reactie ritwinaar Van Aert: “Serieus afgezien, maar het was het waard”

Dubbele primeur voor Wout van Aert vandaag: zijn allereerste overwinning in de WorldTour betekende ook zijn eerste zege in het shirt van Jumbo-Visma: “Dit is een grote overwinning. Ik kan het niet geloven, ik heb mijzelf verbaasd”, vertelde de ritwinaar in het flashinterview. Van Aert klopte enkele jaren geleden al eens Tony Martin in een (kortere) tijdrit in de Ronde van België: “Maar ik had niet gedacht op dit niveau te winnen, ook al heb ik met de ploeg veel gewerkt aan mijn tijdritcapaciteiten.”

In het eerste deel van de tijdrit lag een klim, ook op de top kwam Van Aert als eerste boven: “Het parcours lag mij wel: veel rechte stukken en na de klim was het vol bergaf richting de streep. Een tijdrit is altijd heel hard afzien, maar vandaag was het dat waard”, sloot een dolgelukkige Van Aert zijn eerste reactie af.

I’ll return the favor #cxisboss https://t.co/8u9Xa7MeNt Mathieu Van der Poel(@ mathieuvdpoel) link

🇫🇷 #Dauphiné

.@WoutvanAert extends his lead in both the points- as in the best young rider competition. Wout's victory is the 24th of @JumboVismaRoad 👌#samenwinnen pic.twitter.com/IzzxErsqRR Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Yesssss!!! What a winner! @WoutvanAert pic.twitter.com/gsd7z94v3P Steven Kruijswijk(@ s_kruijswijk) link