Nieuwe kalender in de maak maar UCI gaat het seizoen niet té lang rekken: “Gezond verstand gebruiken” Redactie

28 maart 2020

21u57

Bron: Belga 0 Wielrennen De Internationale Wielerunie UCI werkt aan een nieuwe kalender en denkt er daarbij aan het seizoen wat te verlengen. “Maar dat moet dan wel binnen de perken van het gezond verstand blijven”, vertelt voorzitter David Lappartient. “We zoeken samen naar de beste oplossingen.”

“Veel wielrenners zitten nu opgesloten”, klinkt het bij Lappartient. “Het is normaal dat we de regels toepassen en dat de prioriteit naar gezondheid gaat. Dat bracht het Internationaal Olympisch Comité ertoe de Olympische Spelen uit te stellen. Een verstandige beslissing, die we helemaal steunen. We werken dagelijks met het IOC samen om de gevolgen te beoordelen in termen van kwalificatie van atleten, voorbereiding en de kalender voor de komende jaren, en vooral voor 2021. We hebben een constructieve dialoog met het IOC in deze moeilijke tijd.”

De UCI werkt aan een aangepaste wielerkalender. “Maar het is momenteel onmogelijk om een datum te geven voor het hervatten van de competitie. Eenvoudig is het niet. Ik praat met de teams, de organisatoren en natuurlijk de renners. We zullen proberen de beste oplossingen te vinden, zonder het seizoen meer te verlengen dan redelijk is. In de eerste plaats willen we de grootste schatten van onze sport beschermen. Op de weg zijn dat de grote rondes en de monumenten. We zullen ervoor zorgen dat we voor het einde van het seizoen een solide kalender hebben en de passie voor het wielrennen kunnen herontdekken.”