Nieuwe kalender heeft ook gevolgen: BinckBank Tour vijf in plaats van zeven dagen, Gent-Wevelgem niet meer op Frans grondgebied

05 mei 2020

17u23

Gent-Wevelgem komt dit jaar niet in Frankrijk

Volgens de kalender die de UCI vrijgaf, wordt de 82ste editie van Gent-Wevelgem gereden op zondag 11 oktober. De passage door Frans-Vlaanderen wordt geschrapt. Wegens het coronavirus is het volgens de organisatoren niet aangewezen om een wielerwedstrijd te organiseren die de landsgrenzen overschrijdt. Moeren, Plugstreets en Kemmelberg blijven het peper en zout van de WorldTour-wedstrijd.

Daags voor Gent-Wevelgem staat de Amstel Gold Race op de agenda. De organisatoren van Gent-Wevelgem zullen in overleg gaan met hun Nederlandse collega’s, om er een “goed georganiseerd tweedaags wielerfeest” van te maken. Dat is vooral voor het vrouwenpeloton van groot belang. Zij beschikken immers over minder logistiek materieel, staf en rensters.

Sinds 2016 worden op de dag van Gent-Wevelgem zeven wedstrijden georganiseerd. Dat zal nu uitzonderlijk niet het geval zijn. Naast de vrouwen en mannen WorldTour zet de organisatie bij andere edities ook volop in op het jeugdwielrennen, met wedstrijden voor nieuwelingen, juniores en beloften. “Nu zijn er te weinig zekerheden over het eventueel invliegen van 700 jeugdrenners van over de hele wereld om daarvoor op korte termijn engagementen aan te gaan”, zegt de organisatie.

Binckbank Tour telt in 2020 vijf in plaats van zeven wedstrijddagen

De BinckBank Tour (WorldTour) vindt op de nieuwe wedstrijdkalender dan weer plaats van 29 september tot en met 3 oktober. Vijf wedstrijddagen dus in plaats van de eerder voorziene zeven etappes (van 31 augustus tot en met 6 september). De organisatoren moeten ook hun parcours volledig hertekenen. Zo zal de startplaats niet meer in het Friese Dokkum liggen. De ‘Grand Départ’ van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers wordt verschoven naar volgend jaar.

De BinckBank Tour wordt verreden net na de wereldkampioenschappen in Zwitserland. Koersdirecteur Rob Discart is erg tevreden met deze nieuwe timing. “In de nieuwe najaarskalender is er voor elke koers merkelijk meer concurrentie dan in een normaal jaar”, aldus Discart. “De BinckBank Tour valt dan wel samen met de Waalse Pijl, wij mikken met de aard van onze koers toch meer op de renners van de vlakkere klassiekers, de ‘Flandriens’.”

“Die kunnen nu bij ons al aan de slag, kort voor de eendagskoersen later in oktober. Dat we de start in Dokkum een jaartje moeten opschuiven is jammer. Zowel wij als de gemeente Noardeast-Fryslân en de Provincie Fryslân keken er erg naar uit. Maar we waren het er snel over eens dat het voor iedereen, en vooral voor de wielerfans in het noorden van Nederland, veel beter is om het in één keer goed te doen, in 2021.”

