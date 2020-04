Nieuwe datum BK baart Anzegem zorgen: “Al vijf jaar leven we toe naar 21 juni” TTV

15 april 2020

21u28 0 BK wielrennen Probleem voor de Belgische wielerbond. Omdat de start van de Tour nu verlaat is naar 29 augustus verwacht de Internationale Wielerunie (UCI) dat alle nationale kampioenschappen op 23 augustus plaatsvinden. Een drama voor de organiserende gemeente Anzegem, waar de burgemeester met de handen in het haar zit: “Al vijf jaar lang leven we toe naar 21 juni”, zucht Gino Devogelaere.

“Niemand treft hier schuld, maar het wordt ontzettend moeilijk om dit te organiseren”. Mede omdat massa-events verboden zijn tot 31 augustus: “Geen vip-dorp en toeschouwers betekent geen inkomsten, dit terwijl op de koop toe veel sponsors reeds zijn afgehaakt omwille van de coronacrisis. Daarnaast is al mijn gemeentepersoneel in verlof. Vrijdag vergaderen we met de Belgische wielerbond, het gemeentebestuur en de twee organiserende wielerclubs uit Anzegem. Ik zie maar één oplossing: als er geen publiek is toegelaten, dan zal de bond een financiële regeling moeten treffen. Sowieso wordt het moeilijk om dit BK te organiseren, maar we zullen ons weren om dit net als de voorbije drie jaren vlekkeloos te laten verlopen”.