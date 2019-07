Nieuwe blessure is mentale opdoffer voor Jolien D’hoore: “Tijd nodig om dit een plaats te geven” AB

21 juli 2019

23u22 0 Wielrennen Een mentale opdoffer voor Jolien D’hoore. De wielrenster heeft zondagavond voor het eerst gereageerd nadat ze een elleboogbreuk opliep in de BeNe Ladies Tour. “Ik kan niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben”, zeg ze.

Het zit Jolien D’hoore niet mee. Door een elleboogbreuk staat ze wéér voor een lange revalidatie. En dat nadat de succesvolle Belgische wielrenster in maart nog haar sleutelbeen brak.

“Sorry dat ik hierover nu pas communiceer, maar ik had tijd nodig om het even te laten inzinken. Door mijn elleboogbreuk kijk ik opnieuw aan tegen een zware revalidatie van zes tot acht weken”, aldus de renster van Boels-Dolmans. “Maar eerst heb ik tijd nodig om dit allemaal een plaats te geven. Vooral mentaal is dit een tegenslag, omdat ik vijf maanden geleden al mijn sleutelbeen brak. Ik wil mijn hoofd nu vrij maken en zal mijn fiets even aan de kant laten staan. Ik zal nog grote doelen moeten laten schieten. Ik kan niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben, maar het leven gaat door.”

UPDATE pic.twitter.com/JRW9NGTqgF Jolien D'hoore(@ JolienDhoore) link