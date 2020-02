Nieuwe bekentenis in ‘Operatie Aderlass’: ex-renner Lang volgende in de rij Redactie

22 februari 2020

De Zwitserse oud-profrenner Pirmin Lang heeft in een verklaring op Twitter bekendgemaakt jarenlang doping te hebben gebruikt. Hij maakte deel uit van Operatie Aderlass, het onderzoek naar dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt uit Erfurt. De intussen 35-jarige Lang stopte in 2017 als profrenner, maar was de voorbije jaren nog in het wielrennen actief als ploegleider. Hij zegt de sport nu vaarwel.

Tussen 2013 en 2016 reed Lang voor het Zwitserse topteam IAM Cycling, waar hij ploegmaat was van onder meer onze landgenoten Oliver Naesen, Dries Devenyns, Thomas Degand, Jonas Van Genechten, Kristof Goddaert en Kevyn Ista. Zijn beste resultaat is een tweede plaats op het Zwitsers kampioenschap in 2016.

In totaal zijn nu een tiental wielrenners en ex-wielrenners betrokken in het schandaal. Onder hen ook Stefan Denifl, Georg Preidler, Kristijan Koren, Kristijan Durasek en de ex-renners Danilo Hondo, Alessandro Petacchi en Borut Bozic.