Nieuw vrouwenteam Experza-Footlogix wil vooral in beeld rijden: "We moeten aanvallend koersen" Redactie

11u31

Bron: Belga 0 BELGA Wielrennen De nieuwe vrouwenwielerploeg Experza-Footlogix wil zich in 2018 vooral in de kijker rijden. Het team van Christel Herremans, de vroegere manager van Sport Vlaanderen-Guill D'or, telt dertien rensters en pakt uit met de Nederlandse Thalita de Jong als kopvrouw.

Herremans, de vrouw van ploegleider Rik Van Slycke bij Quick-Step Floors, was jarenlang het gezicht van het vrouwenteam van Topsport Vlaanderen, maar voelde een nood aan verandering. "In de zomer van dit jaar had ik een goed gesprek met Patrick Lefevere en hij was in dit project zo'n beetje mijn rechterhand. Ik voelde me niet meer helemaal goed bij Sport Vlaanderen, omdat je dan alleen met Belgische meisjes kan werken. Ik wilde met een team meespelen op het hoogste niveau en moest dus een stap vooruitzetten. In een ploeg met enkel Belgische meisjes lukt dat niet."

Het project groeide en toen de Vlaamse overheid de stekker uit de damesploeg trok, werden de plannen noodgedwongen heel concreet. "De zoektocht naar sponsors begon", vertelt Herremans. "En dat bleek toch niet zo evident. Ik besloot om het eerst in de cyclocross te proberen, aangezien het een populaire televisiesport is waarbij sponsors veel in beeld komen. Ik contacteerde Thalita de Jong en zij raadde me aan om toch ook een wegploeg uit te bouwen omdat veel crossers ook een wegprogramma rijden."

Aanvankelijk dacht Herremans aan een kleine ploeg, met twee of drie rensters, maar het zouden er finaal dertien worden. "Het was Patrick die me in contact bracht met Sylvie Anread, zaakvoerder van Experza, een jong bedrijf actief in de uitzendsector met kantoren in onder meer Tielt, Waregem en Roeselare dat wel wat exposure kon gebruiken. Zij kocht enkele jaren geleden het bedrijf over van Lefevere, de manager met wie ze het samen oprichtte. Patrick hielp me dus vooruit, de gesprekken met Sylvie verliepen goed en een samenwerking was geboren."

Experza is de hoofdsponsor, daarnaast zijn er nog vele andere cosponsors. "De zoektocht naar een tweede nieuwe grote sponsor draaide op niets uit. Gelukkig bleef de samenwerking met de eigenaar van Guill D'or, maar dan onder een andere naam - Footlogix - bestaan. Graag had ik nog een andere grote naam gehad, een verdere financiële injectie, maar dat is voorlopig niet gelukt."

BELGA Thalita De Jong.

Experza engageerde zich voor drie jaar. "Dat is een hele geruststelling", aldus Herremans. "Het geeft ons de kans om het team uit te bouwen. Een nieuwe ploeg oprichten is niet gemakkelijk en vraagt tijd. Ik wil in 2018 vooral veel in beeld rijden, aanvallend koersen, ons tonen. Want in je eerste jaar, en met zo'n jong team, kan je niet meteen die topresultaten verwachten. We hebben rensters die goed voor de dag zullen komen in de klassiekers, maar we gaan die wedstrijden niet winnen."

"Met Thalita hopen we in januari al in het veld te duiken. Lukt dat niet (want de wereldkampioene in het veld van 2016 sukkelt al een paar maanden met de gezondheid), dan verleggen we de focus. We hebben met de Poolse Agnieszka Skalniak (20) een sterke renster in de rangen. Ze werd Europees kampioen tijdrijden bij de junioren in 2016 en het voorbije jaar eindigde ze op het EK als zesde bij de beloften in de tijdrit. Ook pakte ze twee keer brons op het WK op de weg bij de juniores, in Ponferrada (2014) en Richmond (2015). Verder is er ook de Française Séverine Eraud (22), die goed in het tijdrijden uit de voeten kan. Dat is een discipline waaraan we toch sterk willen werken met de ploeg. Wil je in een kleine ronde een goed eindresultaat, dan moet je steeds beter kunnen tijdrijden. Voorts is er nog het jonge Nederlandse talent Manon Bakker (18), die in het veld meer dan haar mannetje weet te staan en zich al verschillende keren in de jeugdcategorieën tot nationaal kampioen kroonde."

De ploeg: Manon Bakker (Ned), Nathalie Bex, Thalita de Jong (Ned), Jessy Druyts, Lenny Druyts, Axelle Dubau-Prévot (Fra), Séverine Eraud (Fra), Trine Holmsgaard (Noo), Sara Mustonen (Zwe), Sarah Rijkes (Oos), Lotte Rotman, Agnieszka Skalniak (Pol) en Susanna Zorzi (Ita).

Dit zijn de 4 Belgen die de nieuwe ploeg 2018 Experza-Footlogix zullen vertegenwoordigen. pic.twitter.com/tT7yXY8K2l Experza-Footlogix(@ teamEXFO) link