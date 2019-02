Nieuw UCI-klassement bewijst het: Van Avermaet was ook in 2018 beste klassieke renner Bart Audoore

06 februari 2019

05u45 0 Wielrennen De ‘One Day Race World Ranking’. Vlot bekken doet het niet, en of het ooit een ­begrip in de koers wordt, is twijfelachtig. Zelfs de leider in de nieuwste UCI-ranking weet niet dat hij op 1 staat. Zegt de man: “Over wat heb je het precies?”

We zullen maar meteen verklappen wie de renner in kwestie is: Greg Van ­Avermaet (33). Hoe hij op 1 is terecht­gekomen? Door vorig jaar de meeste UCI-punten in WorldTour-eendags­wedstrijden te verzamelen van het hele peloton. Van Avermaet kwam uit op 1.915 punten, net één puntje meer dan Michael Matthews. Jasper Stuyven (1.823), Oliver Naesen (1.817) en Peter Sagan (1.784) staan ook in de top vijf. Maar dat wist Van Avermaet dus allemaal niet. “Ik ken het klassement niet”, zegt hij. “Hangt er iets aan vast?”

Neen dus. Het is de eerste keer dat de UCI dit klassement opmaakt. De ranking is een nevenverschijnsel van de op til zijnde hervormingen in het wielrennen. De UCI hield in september 2018 de ‘Classics Series’ boven de doopvont: op termijn moet dat een circuit worden dat de ­twintig grootste en mooiste (semi)klassiekers onder één koepel samenbrengt. Het nieuwe One Day Race-klassement moet de meest regelmatige en beste ­renner daarin aanduiden.

Van Avermaet: “Een soort wereldbeker? Dan ben ik fan. Zeker als ze een leiderstrui zouden uitreiken. Ik zie Museeuw en Van Petegem nog altijd rijden met die witte wereldbekertrui. Ik was jaloers als jonge gast, ik wilde dat ook.”

Nul klassieke zeges

Of er ooit een trui komt, is niet bekend. Maar de eer is op dit moment alvast voor de Oost-Vlaming. Hoewel hij in 2018 geen grote koers won, was hij toch weer de beste klassieke renner van het hele pak. Cijfers liegen niet. Ter info: de ­wedstrijden die meetellen voor het ­klassement zijn de bekende koersen uit het voorjaar, maar ook de zomer- en ­najaarsklassiekers (genre San Sebastián, Plouay, de Canadese GP’s en Lombardije). “Die veelzijdigheid is mijn grote sterkte”, zegt Van Avermaet. “Ik kan elke eendagskoers aan.”

De kopman van CCC vindt het wel aardig dat hij bovenaan staat, maar daarmee is alles gezegd. “Want als ik het al niet kende, zullen veel mensen het niet kennen”, zegt hij. “Dat is het probleem van al die klassementen. In 2017 heb ik de WorldTour gewonnen, maar hoeveel mensen weten dat? En wie was in 2018 de beste? Ik twijfel zelf tussen Valverde en Simon Yates.”

Ook voor rittenkoersen

Yates werd eindwinnaar, voor Sagan en Valverde. Dat WorldTourklassement ­bestaat dit jaar trouwens niet meer: het is vervangen door enerzijds de One Day Race World Ranking en anderzijds de Stage Race World Ranking (een klassement over de rittenkoersen waarin Yates aan de leiding staat). En om het helemaal ingewikkeld te maken is er ook nog de World Ranking, die alle wedstrijden groepeert, ook de niet-WorldTour­koersen. Daarin staat Valverde eerst, voor Viviani.

“Nogal ingewikkeld, hé?”, vindt Van Avermaet. “Misschien kan het werken, maar ze moeten het eerst duidelijker maken. Ik vind: als je een klassement ­opmaakt, moet je er een trui aan verbinden. In het veldrijden krijgt de leider in de wereldbeker toch ook een trui? Eens je een trui hebt, kan je er een sponsor aan verbinden, en als je die hebt, kan je een geldprijs verbinden aan de eindzege. Dan zal er echt voor gestreden worden. Nu ga ik niet speciaal koersen voor dat klassement.”