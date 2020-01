Nieuw liefdeskoppel in wielerland: Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke JDK

03 januari 2020

16u30 14 Wielrennen Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke vormen al een paar maanden een koppeltje. De 27-jarige regerende Belgische wegkampioen en de zeven jaar jongere dochter van wijlen Frank Vandenbroucke hielden hun romance al die tijd uiterst discreet.

Lees HIER het eerste dubbelinterview van Merlier en Vandenbroucke (HLN +).

“We spraken elkaar voor het eerst aan op de Kermiscross in Ardooie (17 oktober, red.)”, licht Merlier toe. “Sindsdien is vriendschap uitgegroeid tot liefde.” Vandenbroucke heeft daar een simpele verklaring voor. “In liefde is het simpel: je hebt een ‘klik’ met elkaar of je hebt die niet. Bij ons is die ‘klik’ er.”

Merlier is bij de ploeg Creafin-Fristads, eigendom van de broers Christoph en Philip Roodhooft, aan een prima crosswinter bezig. Sinds zijn competitiedebuut in Ardooie finishte hij in elf van zijn twintig wedstrijden in de top vijf en haalde hij onder meer het podium in de klassementscrossen van Hamme en Kortrijk. Merlier start volgende week zondag als outsider op het BK in Antwerpen. Op de weg maakt hij deel uit van het Alpecin-Fenixteam van Mathieu van der Poel, dat vandaag in Badhoevedorp, nabij Amsterdam, officieel werd voorgesteld.

Cameron Vandenbroucke, die haar nieuwe liefde de voorbije weken regelmatig kwam aanmoedigen in het veld, zette in 2019 als lid van het Lotto-Soudal Ladies Team haar eerste stapjes in het wielrennen. Daarbij kende ze flink wat pech. In april liep ze een polsbreuk op bij een valpartij. En door een virus moest ze haar seizoen vroegtijdig beëindigen. Na vier fietsloze maanden is ze sinds een paar weken opnieuw aan trainen toe, met het oog op een comeback in de loop van dit jaar.