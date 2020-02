Nieuw kunststukje van Evenepoel verleidt Sven Nys tot tweet die doet dromen GVS

21 februari 2020

Een nieuw kunststukje, een nieuwe lofzang. Dit keer stak Sven Nys zijn bewondering voor Remco Evenepoel niet onder stoelen of banken. Het 20-jarige wielerwonder won gisteren in Algarve voor het eerst een profzege met aankomst bergop. Mocht u er nog aan getwijfeld hebben: ook dat kan de man uit Schepdaal dus met verve.

Het inspireerde Nys tot een uitspraak op Twitter. “Ik ben geboren in 1976 en het is de eerste keer in mijn leven dat ik echt geloof dat we een renner hebben die het rondewerk kan domineren op termijn. Wat een klasbak!”, schreef de tweevoudige wereldkampioen uit het veld neer. Een tweet die kan tellen, en doet dromen.

Twitter ontplofte overigens weer nèt niet na de fraaie ‘cartouche’ van Evenepoel. Thijs Zonneveld, wielercolumnist bij onze collega’s van het Algemeen Dagblad begon spontaan te vloeken. “Holy motherf*cking shit, wat een versnelling”, schreef onze noorderbuur. Deceuninck-Quick.Step-ploegleider Patrick Lefevere kon beginnen feesten op het vliegtuig. Lefevere ging na de zege de lucht in op weg naar Algarve.

