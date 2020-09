Nieuw dopingmiddel in dopingschandaal Aderlass? “We zullen oplossingen vinden” MG

11 september 2020

08u30 0 Wielrennen Er is een nieuw dopingproduct op de markt. Het luistert naar de naam H7379 Hemoglobin Human en het is bij de dopinglabo’s onbekend. Het middel zou gebruikt zijn door de atleten die betrokken zijn bij het Oostenrijkse dopingschandaal Aderlass uit 2016 en 2017.

Professor Peter Van Eenoo van het DoCoLab Gent had tot eergisteren nog nooit gehoord van H7379. Ondertussen weet hij dat het om menselijke hemoglobine gaat, die gevriesdroogd is en dan weer in het lichaam kan worden gespoten. Het middel wordt in België verkocht door Sigma-Aldrich, maar Van Eenoo heeft er geen idee van of het echt als dopingmiddel wordt gebruikt.

“Als dat wel zo is, dan is het theoretische effect ervan dat het bloed verrijkt wordt met hemoglobine, waardoor het zuurstoftransport verhoogt. Het is zeker geen regulier geneesmiddel. Dat zal een aantal mensen niet verhinderen om het te gebruiken.”

Als het gerucht de ronde doet, is het meestal waar, zegt Van Eenoo. “Ik heb het WADA aangeschreven met de vraag of zij meer weten. Ik ga er niet van uit dat het wijd verspreid is in sportmiddens.”

Als het middel niet bekend is, is er vanzelfsprekend geen methode om het te vinden in een dopinglabo. Daar moet een nieuwe methode voor worden ontwikkeld. Van Eenoo: “Dat zal niet simpel zijn. Het is lichaamseigen, we weten niet hoe lang het zich in het lichaam bevindt en op welke manier het afbreekt. We kunnen kijken naar het plasma, dat oranje zou kleuren. Of we kunnen naar de verhouding hemoglobine/rode bloedcellen kijken. Die is normaal 3:1. Wordt die verhouding 4:1, dan weten we dat er gesjoemeld wordt. Het zal onderzoek vergen, maar we zullen oplossingen vinden.”