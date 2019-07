Niet zijn eerste huzarenstukje: de 10 straffe solo's van Thomas De Gendt XC

13 juli 2019

17u37 0 Wielrennen Thomas De Gendt smukte vandaag zijn palmares nog wat op met een straffe ritzege in de Ronde van Frankrijk. Meespringen in de vroege ontsnapping en nadien met een knappe solo de wedstrijd naar zijn hand zetten. Zijn handelsmerk. Voor de tiende keer flikte hij 'een De Gendt'je' op WorldTour-niveau. Een overzicht.

Parijs-Nice: 6 maart 2011

Op zo’n kleine veertig kilometer van de streep knalden Thomas De Gendt, Jens Voigt en Jérémy Roy in de openingsrit van Parijs-Nice weg uit het peloton. De Gendt toonde zich de sterkste van het trio en bleef in de finale maar nét een jagend peloton voor. De jonge Belg was zo ook de eerste leider in de Franse wielerronde. Aangename kennismaking.

Ronde van Zwitserland: 17 juni 2011

Drie maanden later boekte de 24-jarige De Gendt zijn tweede WorldTour-zege uit zijn carrière. De man uit Semmerzake glipte in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland mee in een kopgroep van zeventien renners, waaronder onder meer Andy Schleck, Dries Devenyns en Jan Bakelants. Het peloton gaf de avonturiers een voorsprong van acht minuten. Te veel. De Gendt wachtte niet tot de slotklim en liet zijn metgezellen in de vallei ter plekke. Schleck ging nog in de achtervolging, maar kon de kloof nooit dichten. Onze landgenoot had aan de finish nog een bonus van meer dan een halve minuut. Straffe zege.

Parijs-Nice: 10 maart 2012

In de zevende etappe van Parijs-Nice ging De Gendt al vroeg op pad met de Est Rein Taaramäe. Het duo reed een maximale voorsprong van 12 minuten bij elkaar. Op de laatste beklimming van de dag schudde de Oost-Vlaming zijn vluchtgezel van zich af. Nadien volgde een triomftocht van ruim 50 kilometer richting Nice. Taaramäe eindigde op meer dan zes minuten (!) van de renner van Vacansoleil.

Giro: 26 mei 2012

In de koninginnenrit van de Ronde van Italië gaf een indrukwekkende De Gendt nog maar eens zijn visitekaartje af. De Belg klauterde op de flanken van de mythische Stelvio naar een fantastische zege. Niemand bleek in staat onze landgenoot te volgen. De heroïsche prestatie leverde De Gendt een fraaie overwinning en uiteindelijk de derde plaats in het eindklassement op.

Ronde van Catalonië: 24 maart 2016

In de vierde etappe van de Ronde van Catalonië, tevens ook de koninginnenrit, pakte De Gendt nog eens uit met zijn handelsmerk: een monstervlucht solo afronden. De Belg van Lotto-Soudal was op de slotklim de sterkste van een vroege vlucht van elf renners, met onder meer Philippe Gilbert. De Gendt soleerde in de laatste kilometers naar de zege. De top vijf toen was niet min: Nairo Quintana (2de), Richie Porte (3de), Alberto Contador (4de) en Tejay van Garderen (5de).

Critérium du Dauphiné: 4 juni 2017

De heuvelachtige eerste rit in het Critérium du Dauphiné was spek voor vrijbuiters. Twee keer raden wie die dag de beste van de vroege vlucht was. De Gendt reed de kopgroep aan flarden. Enkel Axel Domont kon onze landgenoot bijbenen. Tot acht kilometer van de streep, want ook de leeggereden Fransman moest de Oost-Vlaming laten vertrekken. Met 48 seconden voorsprong op Domont reed De Gendt uiteindelijk over de streep in Saint-Etienne. De Belg veroverde meteen ook de eerste gele leiderstrui.

Ronde van Catalonië: 21 maart 2018

Na 2013 en 2016 was het wederom prijs voor De Gendt in de Ronde van Catalonië. Onze landgenoot wist onderweg naar Camprodon stand te houden na - hoe kan het ook anders - een lang uitgesponnen aanval. Een afgescheurd groepje met Pinot en Quintana ging in extremis nog op zoek naar onze landgenoot, maar De Gendt hield stand. “Ik heb 30 kilometer alles gegeven. Om eerlijk te zijn, dacht ik niet dat ik het zou halen. Het bleef omhoog lopen en de wind stond strak op de neus. Ongelofelijk dat het gelukt is”, aldus de Oost-Vlaming.

Ronde van Romandië: 26 april 2018

Wanneer De Gendt in de aanval trekt, geef je de kopgroep best niet té veel voorsprong. Les nog steeds niet geleerd, blijkbaar. De grote meute had op 30 kilometer van de aankomst nog vijf minuten goed te maken. Veel te veel. De renner uit Semmerzake schudde in de tweede rit in lijn een solo van ruim 25 kilometer uit zijn benen. Het jagende peloton kwam in de slotfase nauwelijks dichter. Vintage De Gendt.

Ronde van Catalonië: 25 maart 2019

En of De Gendt maar al te graag naar de Ronde van Catalonië afzakt. Zijn vierde ritzege in de Spaanse rittenkoers was er weer eentje om van te smullen. De Oost-Vlaming gooide op zestig kilometer van de streep de Spanjaard Angel Luis Maté, zijn laatste medevluchter, overboord. Anderhalf uur later gooide De Gendt de armen in de lucht. Aan de streep behield hij een voorsprong van 2'38" op de Duitser Maximilian Schachmann, die het sprintende peloton net voor bleef.

Tour de France: 13 juli 2019

In de achtste Tour-etappe trok De Gendt in het offensief met Alessandro De Marchi, Niki Terpstra en Ben King. Voor die laatste twee ging het al vroeg in de finale te snel, De Marchi moest op de slotklim de rol lossen. Vervolgens hield De Gendt het Franse duo Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot af. Andermaal een fantastisch nummer van de renner van Lotto-Soudal.

Extra:

Ook in zijn drie overige WorldTour-zeges was De Gendt de beste van een kopgroep. Toen kwam hij niet op z'n eentje over de streep, maar vloerde hij de tegenstand in de sprint. Dat gebeurde in de Ronde van Catalonië (2013), de Tour de France (2016) en de Vuelta (2017).