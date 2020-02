Niet langer het bloemenmeisje van Tony Gallopin: de Franse wielersoap tussen Julian Alaphilippe en Marion Rousse ontleed DMM

13 februari 2020

12u40 0 Wielrennen Het seizoen is nog niet goed en wel begonnen of de Franse wielersoap van het jaar is een feit. Het is er voor de verandering eentje naast het asfalt. Enter Tony Gallopin, Julian Alaphilippe en Marion Rousse, dé Franse wielerdame bij uitstek.

Frank Vandenbroucke en Sarah Pinacci, Eli Iserbyt en Puck Moonen, Serge Pauwels en Ine Beyen, Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke. Voorbeelden genoeg van wielrenners die de liefde letterlijk in de koers vonden. Tony Gallopin overkwam het ruim twaalf jaar geleden. De Fransman vormde vanaf het voorjaar in 2008 een koppel met Marion Rousse. Hij negentien, zij nog maar zestien. Eén gedeelde passie: de fiets.

De twee leerden elkaar kennen op een jongerenkampioenschap in Frankrijk. Gallopin was toen bij de beloften één van de beste renners van het lot. Rousse, geboren op tien kilometer van de Belgische grens in de buurt van Valenciennes, droomde ook van een carrière als profrenster. De rest was zoals ze weleens durven zeggen geschiedenis. ‘Les amoureux du vélo’, luidde het in de Franse pers wanneer naar het koppel verwezen werd.

Geel

Gallopin vergaarde roem door vroeg in zijn carrière de Clasica San Sebastien te winnen. In de Tour van 2014 won hij een rit én reed hij een dag in de gele trui. Nota bene op Quatorze Juillet - een grotere ‘jour de gloire’ valt amper te bedenken voor een Franse coureur in de Tour of het moet al eindwinst zijn in Parijs. Al die tijd stond Rousse aan de zijde van ‘haar’ Tony.

Eerst als collega-renster, want Rousse slaagde erin om haar droom werkelijkheid te laten worden. Tussen 2010 en 2015 was de Française te vinden in het vrouwenpeloton. Eerst bij het Franse Vienne Futuroscope, later bij de Lotto Soudal Ladies, de ploeg waarvoor ook manlief Tony Gallopin vier jaar uitkwam tussen 2014 en 2017. Het was in die rood-zwarte kleuren dat Gallopin geel pakte in de Tour.

Podium

Opvallend was dat Rousse die dag ook het podium op mocht. Niet als renster, maar als bloemenmeisje. In 2012 werd ze nog nationaal kampioene op de weg in Frankrijk, maar door haar charme en vlotte babbel viel ze ook op naast de fiets. De Tourorganisatie besloot Rousse te contacteren om dagelijks de Prijs van de Strijdlust uit te reiken. In die rol zag ze op 14 juli 2014 haar toekomstige man naar geel rijden.

De Franse cameraploegen vlogen bij de gele triomf van Gallopin op het koppel. “Ik heb het gevoel dat ik droom!”, schaterde Rousse toen vol geluk. “We hadden ons deze dag al zo vaak voorgesteld en nu is hij eindelijk uitgekomen. En wel uitgerekend op het moment dat ik aanwezig ben als bloemenmeisje. Dat worden prachtige herinneringen voor later”, klonk het.

Frans kampioene

Het koppel Gallopin-Rousse was populairder dan ooit in Frankrijk. Les amoureux du vélo versterkten hun band door in het najaar van 2014 te trouwen, zes jaar na hun eerste ontmoeting. De belangstelling was overweldigend. “We blijven altijd naturel, sprak Rousse daar in het verleden over. “We zullen niet snel met ons hoofd in de wolken lopen. Zo zijn we ook thuis. Zolang de mensen goed spreken over ons, gaat het ook.”

Rousse stelde zich stilaan wel vragen bij haar toekomst als wielrenster. De Franse televisie en Eurosport pikten de Française op na haar opmerkelijke passage als bloemenmeisje. “Ik sta nog een jaar onder contract bij Lotto Soudal Ladies. Maar ik heb steeds meer werk met Eurosport. Het is complex om alles te combineren en ik heb ook geen loon bij de vrouwenploeg, alleen een topsportcontract in Frankrijk.”

Alomtegenwoordig

Wat in de lucht ging, kwam ook in de realiteit uit. In 2015 was Rousse plots wielrenster af en focuste ze zich op een carrière als wielerjournaliste voor de Franse televisie. “Die job bij Eurosport bevalt me enorm. Ik ben nu aan het praten met de grote baas of het mogelijk is een studie journalistiek te volgen en een diploma te halen. Maar ik zal wel altijd voor het plezier blijven koersen. Ik train ook vaak samen met Tony.”

Haar rol als analiste in de Tour bleef Rousse combineren met haar aanwezigheid in de Tour als bloemenmeisje. In de maand juli was - en is - Rousse makkelijk te vinden in de nabijheid van het peloton. Voor elke etappe sprong ze snel binnen op de teambus van Lotto Soudal om manlief succes te wensen. Ondertussen kreeg ze ook het recht om in de jury te zetelen voor de Prijs van de Superstrijdlust.

Thomas De Gendt

In die hoedanigheid trad Rousse op de voorgrond in de Tour van 2017. Thomas De Gendt - ploegmaat van Gallopin - reed nog méér dan anders in de aanval. De hele wielerwereld dichtte onze landgenoot de titel van meest strijdlustige renner in de Tour toe, maar het viel af te wachten of de voornamelijke Franse - en chauvinistische - jury ook zou zwichten voor de Belg.

De Gendt had via Gallopin uiteraard een lijntje lopen naar de jury. De aanvalskoning van de Tour in 2017 had bij z’n ploegmaat aangedrongen om vrouwlief Rousse als stemgerechtige een goed woordje te laten doen bij de jury. Het mocht helaas niet zijn. De Gendt zag de prijs naar Warren Barguil gaan, die in die bewuste Tour ook al veel in de aanval had gereden, maar met de bollentrui al een andere prijs op zak had.

De Gendt kreeg twee stemmen. Eéntje van koersdirecteur Thierry Gouvenou en de stem van het publiek. De andere vijf stemmen gingen naar Barguil. Ook die van Rousse. “Een paar dagen voor de winnaar werd bekendgemaakt, zei Tony Gallopin me al dat Barguil het zou halen”, vertelde De Gendt later over die episode. ‘Doe geen moeite’, zei hij. ‘Al rijd je nu nog twee dagen in je eentje voorop én win je een rit, het wordt Barguil.”

EK wielrennen

Terwijl Rousse verder ging als analiste in de Tour, verging het Gallopin ondertussen minder in het peloton. Grote overwinningen bleven uit. De elfde plaats in de Vuelta van 2018 was het beste resultaat dat de Fransman recentelijk kon voorleggen. Julian Alaphilippe en Romain Bardet werden de nieuwe chouchou’s van het grote publiek in Frankrijk. Renners die ook Rousse bijzonder goed kende.

“We zijn allemaal geboren tussen 1990 en 1992. We zijn dus van dezelfde generatie en trokken vaak samen op. Ik ken Romain en Julian al jaren”, vertelde mevrouw Gallopin in de Franse pers. “Julian zag ik voor het eerst op mijn 16de op het EK wielrennen in Tsjechië. We verkenden toen het parcours nog samen. Als iemand toen gezegd had dat Julian geel zou pakken in de Tour en ik commentaar zou geven, dan hadden we eens flink gelachen.”

Verrassing

Het viel in interviews inderdaad op hoe goed Rousse en Alaphilippe het met elkaar konden vinden. Vragen van de voormalige renster van Lotto Soudal werden door de renner van Deceuninck-Quick.Step altijd met een kamerbrede smile beantwoord. “Julian is een innemende kerel. Hij moet plezier kunnen hebben”, vertelde Rousse toen haar als analiste gevraagd werd om Alaphilippe te typeren.

“Julian is soms een beetje een clown. Hij moet kunnen spelen, ook al is hij de meest getalenteerde renner van het peloton. In die zijn lijkt hij een beetje de Franse versie van Peter Sagan. Hem in één vakje duwen is moeilijk, want hij is tot alles in staat. Hij is de best puncher van de wereld en kan ook koersen van een week winnen. Eén ding is zeker: zijn laatste verrassing hebben we nog niet gezien.”

Polsbreuk

Of Rousse toen al wist dat ze zelf deel zou uitmaken van die verrassing, is moeilijk te achterhalen. Er was een selfie in de Tour en een Instagram-foto op het vliegtuig na het WK in Yorkshire. Afgelopen week viel de sluier uiteindelijk helemaal naar beneden. Rousse maakte na een relatie van meer dan twaalf jaar bekend niet meer samen te zijn met Tony Gallopin.

“Het leven loopt niet altijd zoals voorzien. Tony en ik zijn al enkele maanden uit elkaar. Ik zal altijd veel affectie overhouden voor onze gezamenlijke geschiedenis en voor de persoon waarmee ik al die jaren ben samengeweest”, klonk het in een bericht op sociale media. Dat Rousse intussen samen was met Alaphilippe werd drie dagen later bekend.

De twee winden er vanaf gisteren geen doekjes meer om een koppel te zijn. Les amoureux du vélo 2.0. Alaphilippe en Rousse zijn momenteel samen in Zuid-Amerika voor de Ronde van Colombia. Tony Gallopin revalideert ondertussen van een breuk in zijn pols. Als alles volgens plan verloopt, is hij weer fit voor de Ronde van Vlaanderen. Julian Alaphilippe start er ook. Al durven we te denken dat die twee voor een tijdje niet in elkaar buurt zullen rijden.