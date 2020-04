Niet alle helden dragen een cape: Italiaanse wielrenner haalt medicijnen op voor oudere dorpsgenoten MDRW

05 april 2020

20u16

Bron: Tuttobiciweb 0 Wielrennen Van coureur naar koerier, het is een kleine stap. Dat moet ook Davide Martinelli (26) gedacht hebben. De Italiaanse wielrenner van Astana doet boodschappen en haalt - in tijden van corona - medicijnen op voor de ouderen in zijn thuisdorp.

Terwijl andere sporters hun tijd vullen met leuke TikTok-filmpjes of online-wedstrijden, schiet Martinelli zijn dorpsgenoten te hulp. De Italiaan, die vorig jaar in loondienst reed van Deceuninck-QuickStep, levert boodschappen en medicijnen aan de mensen in zijn thuishaven Lodetto. Dat is een piepklein bergdorpje in Lombardije, veruit de zwaarst getroffen regio van Italië. “Er zijn hier geen winkels of supermarkten. De inwoners moeten dus naar het naburige Rovato voor hun inkopen. Maar dat is niet voor iedereen even simpel”, vertelt Martinelli aan het Italiaanse Tuttobiciweb.

“Het idee groeide toen mijn neef verhalen vertelde over de bedroevende situatie daar. Sommige mensen riskeren hun leven om inkopen te doen. Dankzij een groep van vrijwilligers is dat niet meer nodig. Met de fiets pikken we eten en medicijnen op in een naburig dorp. Die leveren we vervolgens aan de hulpbehoevenden in Lodetto.”

Een held. Zo wordt Martinelli in de Italiaanse pers genoemd. Maar daar wil hij zelf niet van weten. “Ik help gewoon waar dat kan. Ik heb een fiets, twee benen en een dikke rugzak. Meer is er niet voor nodig. Het maakt me gelukkig dat ik iets kan betekenen voor mensen in nood. Al van toen ik begon met fietsen heb ik ontzettend veel steun en warmte gekregen van deze gemeenschap. Omdat ik meestal van huis ben, kan ik hen daar zelden voor bedanken. Dit is wel het minste dat ik kan doen”, blijft de Astana-renner bescheiden.